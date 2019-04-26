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Зірка серіалу "Кармеліта" екстрено госпіталізована

STYLERПерсони    26.04.2019 - 09:14
Зірка серіалу "Кармеліта" екстрено госпіталізована
Актриса екстрено госпіталізована (wikipedia.org)

Актриса знаходиться в реанімації у важкому стані

У Москві екстрено госпіталізували зірку серіалів і кіно, актрису Ірину Сенотову. Лікарі діагностували у артистки гостру пневмонію і асцит. Кілька тижнів вона лікувалася вдома і відмовлялася їхати в лікарню, але 24 квітня її стан різко погіршився, і рідні наполягли на госпіталізації.

На даний момент Ірина Сенотова знаходиться в реанімаційному відділенні, і медики оцінюють її стан як важкий.

Дочка 50-річної актриси почала екстрений збір коштів на лікування матері в соціальних мережах. Вона зазначила, що власні заощадження витратила до копійки і потребує допомоги.

Зірка серіалу &quot;Кармеліта&quot; екстрено госпіталізована

Ірина Сенотова (kinoafisha.ua)

Ірина Сенотова – відома російська актриса. На її рахунку більше 30 робіт в кіно і серіалах, також вона працює в театрі. Найвідоміші роботи: "Петля часу", "Другий шанс", "Склифософський", "Кодекс честі", "Закон і порядок", "Кармеліта. Циганська пристрасть", "Ранетки", "Кармеліта", "Віола Тараканова", "Любов як любов", "Троє проти всіх", "Траєкторія метелика", "Барак".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що стан співачки МакЅим, яка нещодавно потрапила в автокатастрофу, сильно погіршився. Лікарі виявили у неї потужний запальний процес через гематому.

А також писали про те, що у Франції помер знаменитий актор Жан-П'єр Марьель, зірка комічних ролей. На його рахунку понад 100 фільмів і кілька престижних кінопремій.

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