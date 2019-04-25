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Метр комічних ролей: помер талановитий актор

STYLERПерсони    25.04.2019 - 08:52
Метр комічних ролей: помер талановитий актор
Помер знаменитий актор (torange.biz)

На рахунку у Жана-П'єра Мар'єля більше ста фільмів

У Франції помер відомий актор, який знявся більш ніж у ста фільмах Жан-П'єр Мар'єль. Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на дружину актора.

Жану-П'єру Мар'єлю нещодавно виповнилося 87 років. Він народився в Парижі в 1932 році, у звичайній робітничій сім'ї. Перший акторський досвід отримав в середній школі. Спочатку Мар'єль хотів вивчати літературу, але за наполяганням свого викладача вирішив спробувати себе в акторському ремеслі. Він вступив у Вищу національну консерваторію драматичного мистецтва, де познайомився з Жаном Рошфором і Жаном-Полем Бельмондо.

В кіно Мар'єль почав зніматися в 1957 році. Його першими роботами стали фільми "Великий блеф" і "Всі хочуть мене вбити". Потім він знову на кілька років повертається в театр, але вже в 1960 році йому запропонували кілька великих ролей, і він знову повертається в кіно.

Метр комічних ролей: помер талановитий актор

Жан-П'єр Мар'єль (facebook.com/Jean-Pierre-Marielle)

За свою кар'єру Жан-П'єр Мар'єль знявся більш ніж у ста фільмах і найвідоміші з них – "Дипломатичний багаж, "Бездоганна репутація", "Велика гра", "Ніжний пройдисвіт", "Всі ранки світу", "Макс і Джеремі", "Маленька Лілі", "Код да Вінчі", "Шагренева шкіра", "Учень Санти".

Шість разів був номінований на престижну кінопремію "Сезар", проте жодного разу її не отримав. Був нагороджений преміями "Золотий келих", Mystfest і 7 d'Or.

Мар'єля називали метром яскравих комічних ролей, хоча в його послужному списку є також ролі і в драматичних фільмах. У 2007 році він став офіцером Ордена Почесного легіону.

Метр комічних ролей: помер талановитий актор

Жан-П'єр Мар'єль (facebook.com/adele pinson)

Останні роки життя він прожив з дружиною Агат Натансон, яка знімалася у фільмах з Луї де Фюнесом.

"Агата Мар'єль з сумом повідомляє, що її чоловік, актор Жан-П'єр Мар'єль, помер 24 квітня в лікарні Сен-Клу після тривалої хвороби", - передав телеканал слова дружини артиста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Парижі помер відомий музикант.

А також писали про те, що помер продюсер фільмів "Вижив" і "Вічне сяйво чистого розуму".

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