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Звезда сериала "Кармелита" экстренно госпитализирована

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 09:14
Звезда сериала "Кармелита" экстренно госпитализирована
Актриса экстренно госпитализирована (wikipedia.org)

Актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Москве экстренно госпитализировали звезду сериалов и кино, актрису Ирину Сенотову. Врачи диагностировали у артистки острую пневмонию и асцит. Несколько недель она лечилась дома и отказывалась ехать в больницу, но 24 апреля ее состояние резко ухудшилось и родные настояли на госпитализации.

На данный момент Ирина Сенотова находится в реанимационном отделении, и медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Дочь 50-летней актрисы начала экстренный сбор средств на лечении матери в социальных сетях. Она отметила, что собственные сбережения потратила до копейки и нуждается в помощи.

Звезда сериала &quot;Кармелита&quot; экстренно госпитализирована

Ирина Сенотова (kinoafisha.ua)

Ирина Сенотова – известная российская актриса. На ее счету более 30 работ в кино и сериалах, также она работает в театре. Самые известные ее работы: "Петля времени", "Второй шанс", "Склифософский", "Кодекс чести", "Закон и порядок", "Кармелита. Цыганская страсть", "Ранетки", "Кармелита", "Виола Тараканова", "Любовь как любовь", "Трое против всех", "Траектория бабочки", "Барак".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что состояние певицы МакSим, которая недавно попала в автокатастрофу, сильно ухудшилось. Врачи обнаружили у нее мощный воспалительный процесс из-за гематомы.

А также писали о том, что во Франции скончался знаменитый актер Жан-Пьер Марьель, звезда комических ролей. На его счету более 100 фильмов и несколько престижных кинопремий.

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