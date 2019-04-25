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Стан співачки МакЅим погіршився: що відомо

STYLERЖиття    25.04.2019 - 20:50
Стан співачки МакЅим погіршився: що відомо
МакЅим потрапила в ДТП - стан співачки погіршився (фото: facebook.com maksim.music.ru)

МакЅим перебуває в лікарні у важкому стані

МакЅим (Марина Абросимова) після страшної ДТП перебуває у лікарні. Згідно з останніми повідомленнями російських ЗМІ стан співачки погіршився, у неї почався потужний запальний процес через гематоми.

Нагадаємо, російська співачка потрапила в ДТП, коли поспішала на свій рейс в Москву. Співачка буде перебувати на реабілітації ще як мінімум протягом місяця.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова, розповіла, що стан зірки після ДТП значно погіршився.

За словами Соколової, співачка почуває себе дуже погано.

Стан співачки МакЅим погіршився: що відомо

МакЅим потрапила в ДТП - стан співачки погіршився (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

"Не смертельно, але стан непростий. У неї наразі потужний запальний процес від гематом, які вона отримала під час аварії" - розповідає менеджер.

Лікарі говорять, що співачка перебуватиме на реабілітації ще місяць.

Стан співачки МакЅим погіршився: що відомо

МакЅим потрапила в ДТП - стан співачки погіршився (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Натомість користувачі мережі підозрюють, що співачка стала жертвою побиття. Такі припущення виникли тому, що немає фото з місця аварії, а пошкодження співачки (відсутність переломів) не схожі на наслідки ДТП. Дехто взагалі припускає, що синці - це всього лише грим.

  • "На побиття більше схоже, а не на аварію. Ні переломів, ні фото розбитого авто";
  • "Схоже, що побили, а списали на ДТП";
  • "Синці - це грим, де набряк від них?! Якщо серйозна ДТП, то обов'язково в новинах би показали. Піар-хід, не більше";
  • "А де фото автомобіля?"
  • "Сподіваюся, це не рекламний хід..."

Причиною ДТП, за інформацією агента зірки, стало спущене колесо. Сама артистка дивом залишилася жива, відбувшись лише синцями та забоями.

Раніше повідомлялося про те, що водій рятував кошеня і загинув у ДТП в Києві на бульварі Перова.

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