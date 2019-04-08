Вибори 2019: коли відбудеться другий тур

У другий тур виборів президента України проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко
Другий тур виборів 2019 в Україні пройде 21 квітня. Повторне голосування призначено Центральною виборчою комісією за результатами першого туру (жоден з кандидатів на пост президента не набрав абсолютної більшості голосів).
Вибори 2019: другий тур
Дата проведення президентських виборів закріплена на законодавчому рівні. Так, перший тур проходить в останню неділю березня відбувся 31 березня 2019), а другий тур призначається на третю неділю з дня відбулося голосування - 21 квітня 2019.
В календарі виборчого процесу перед повторним голосуванням є кілька ключових дат:
15 квітня - останній день подання заяви на зміну місця голосування.
Другий тур виборів 2019 буде проходити з 08:00 до 20:00 21 квітня 2019. Громадяни України зможуть проголосувати на виборчих дільницях за місцем прописки чи за місцем фактичного перебування, попередньо написавши відповідну заяву у відділенні ведення Держреєстру виборців.
Результати повторного голосування повинні бути оголошені ЦВК не пізніше 1 травня 2019.
Хто проходить у другий тур виборів 2019
Згідно з Законом України "Про вибори президента", у другий тур проходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
За результатами обробки ЦВК 100% протоколів від окружних виборчих комісій у всіх областях країни та на дільницях за кордоном, голоси за претендентів на пост глави держави розподілилися так:
Інші кандидати набрали менше 1% голосів виборців
Таким чином, у другий тур президентських виборів 2019 потрапляють шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.
Зеленський отримав голоси 5,713 млн виборців та здобув перемогу у 19 областях та г. Київ. За Порошенка проголосували 3,014 млн українців. Найбільшу підтримку глава держави отримав у Львівській та Тернопільській областях.
За два дні до другого туру виборів (19 квітня 2019) кандидати можуть взяти участь у відкритих дебатах.
Ще до офіційного оголошення результатів першого туру, Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Петру Порошенку провести дебати на НСК "Олімпійський". Незважаючи на те, що за законом теледебати повинні проводитися в прямому ефірі студії громадського телебачення, президент погодився зустрітися з Зеленським на "Олімпійському".
Пізніше Порошенко заявив про те, що дебати кандидатів у президенти повинні відбудуться на НСК 14 квітня. У той же час, Зеленський в черговому відеозверненні заявив, що дебати пройдуть 19 квітня.