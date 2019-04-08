Вибори 2019: коли відбудеться другий тур

Ілюстративне фото (nas.gov.ua)

У другий тур виборів президента України проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Другий тур виборів 2019 в Україні пройде 21 квітня. Повторне голосування призначено Центральною виборчою комісією за результатами першого туру (жоден з кандидатів на пост президента не набрав абсолютної більшості голосів).

Вибори 2019: другий тур

Дата проведення президентських виборів закріплена на законодавчому рівні. Так, перший тур проходить в останню неділю березня відбувся 31 березня 2019), а другий тур призначається на третю неділю з дня відбулося голосування - 21 квітня 2019.

В календарі виборчого процесу перед повторним голосуванням є кілька ключових дат:

До 10 квітня 2019 - офіційне оголошення ЦВК результатів першого туру. Оголошується на підставі даних від територіальних виборчих комісій з усіх регіонів країни і зарубіжних виборчих дільниць.

- офіційне оголошення ЦВК результатів першого туру. Оголошується на підставі даних від територіальних виборчих комісій з усіх регіонів країни і зарубіжних виборчих дільниць. До 13 квітня – публікація протоколу ЦВК про результати виборів у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також офіційне повідомлення про проведення другого туру.

– публікація протоколу ЦВК про результати виборів у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також офіційне повідомлення про проведення другого туру. 15 квітня - останній день подання заяви на зміну місця голосування.

20 квітня – день "тиші", який заборонено проведення передвиборної агітації.

Другий тур виборів 2019 буде проходити з 08:00 до 20:00 21 квітня 2019. Громадяни України зможуть проголосувати на виборчих дільницях за місцем прописки чи за місцем фактичного перебування, попередньо написавши відповідну заяву у відділенні ведення Держреєстру виборців.

Результати повторного голосування повинні бути оголошені ЦВК не пізніше 1 травня 2019.

Хто проходить у другий тур виборів 2019

Згідно з Законом України "Про вибори президента", у другий тур проходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

За результатами обробки ЦВК 100% протоколів від окружних виборчих комісій у всіх областях країни та на дільницях за кордоном, голоси за претендентів на пост глави держави розподілилися так:

Володимир Зеленський – 30,24% Петро Порошенко – 15,95% Юлія Тимошенко – 13,4% Юрій Бойко - 11,67% Анатолій Гриценко – 6,91% Ігор Смешко – 6,04% Олег Ляшко – 5,48% Олександр Вілкул – 4,15% Руслан Кошулинський – 1,62%

Інші кандидати набрали менше 1% голосів виборців

Таким чином, у другий тур президентських виборів 2019 потрапляють шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Зеленський отримав голоси 5,713 млн виборців та здобув перемогу у 19 областях та г. Київ. За Порошенка проголосували 3,014 млн українців. Найбільшу підтримку глава держави отримав у Львівській та Тернопільській областях.

За два дні до другого туру виборів (19 квітня 2019) кандидати можуть взяти участь у відкритих дебатах.

Ще до офіційного оголошення результатів першого туру, Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Петру Порошенку провести дебати на НСК "Олімпійський". Незважаючи на те, що за законом теледебати повинні проводитися в прямому ефірі студії громадського телебачення, президент погодився зустрітися з Зеленським на "Олімпійському".

Пізніше Порошенко заявив про те, що дебати кандидатів у президенти повинні відбудуться на НСК 14 квітня. У той же час, Зеленський в черговому відеозверненні заявив, що дебати пройдуть 19 квітня.