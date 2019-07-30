Зірка "95 Кварталу" виходить заміж за колегу: фото пропозиції руки і серця

Аліна Гордієнко з "Кварталу 95" виходить заміж (колаж РБК-Україна)

Учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого Кварталу" Аліна Гордієнко на сьомому небі від щастя

Учасниця студії "Кварталу 95", актриса Аліна Гордієнко виходить заміж. В Одесі, під час зйомок нових випусків шоу "Ліги сміху", учасниця команди "Тріо різні і Ведуча" отримала пропозицію руки і серця. При чому, її хлопець подарував їй каблучку за лаштунками і зробив пропозицію, як тільки Аліна зійшла зі сцени після свого виступу.

"Спочатку Рома мені збрехав і сказав, що його не буде в Одесі на нашому виступі. Коли я побачила його за лаштунками, я вже була дуже приємно здивована. Ну а після того, як Рома дістав обручку і запропонував мені вийти за нього заміж, я і геть розгубилася. Дівчата з моєї команди теж подумали спочатку, що це розіграш, ну а потім ми всі дружно розплакалися. Відразу після цього побігли до гримерів поправляти макіяж, адже нам ще потрібно було виходити під час фіналу на сцену", - розповіла Аліна.

Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця (фото: прес-служба "Квартал 95")

Як виявилося, пара познайомилася саме завдяки "Лізі сміху". Її нареченого звати Роман Блажкевич, йому, як і Аліні - 26 років. Раніше він грав за команду "Де Рішельє", а зараз працює сценаристом, і, що найцікавіше, пише жарти для "Жіночого Кварталу", де грає сама Аліна.

"Ми познайомилися на першому фестивалі "Ліги сміху" в Одесі, але після цього якось не сильно спілкувалися. Коли знову зустрілися через рік, ми вже зблизилися і все закрутилося", - зізналася Аліна.

Одними з перших закохану пару привітали колеги актриси команди "Тріо різні і Ведуча" Анастасія Оруджова і Олександра Машлятина. Також приєднався до привітань тренер колективу, з яким вони боролися за "Літній кубок", Станіслав Боклан. А ось Оля Полякова вже за лаштунками після гри не тільки привітала молодих, але і пожартувала: "А чого тут радіти? Що тут хорошого?".

Весілля пара планує відсвяткувати в Києві, швидше за все, вже в наступному році.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський разом з сином Кирилом і дружиною побували в Одесі на "Лізі сміху".