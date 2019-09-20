Зірка "95 Кварталу" похвалився фото з "голлівудським лиходієм"

Денні Трехо прилетів в Україну (фото: колаж РБК-Україна)

Денні Трехо прилетів у Київ на Comic Con

Відомий голлівудський актор Денні Трехо прилетів в Україну на фестиваль коміксів і косплея Comic Con Ukraine, який пройде в Києві 21-22 вересня в Києві.

Його зустрів в аеропорту художній керівник і актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов. Відповідну фотографію опублікували на сторінці "Студія Квартал 95 Online" в Facebook.

Денні Трехо з Олександром Пікаловим (фото: facebook.com/kvartal95New)

Нагадаємо, що Володимир Зеленський після того, як став президентом України продовжує цікавитися творчістю "Вечірнього Кварталу". За деякі недоліки Зеленський може вичитувати нове керівництво.

Раніше повідомлялося про те, що "Квартал 95" вперше показав пародію на Зеленського в Одесі. В мережу виклали відео, які глядачі зробили під час концерту.

Ми також писали про те, що "Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених, які повернулися в Україну. Гумористи присвятили їм пісню "Пора повертатися додому".

Нагадаємо, що зірка "95 Кварталу" Валерія Товстолес вийшла на сцену оголеною під час виступу в проекті "Жіночий Квартал".