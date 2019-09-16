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Помер ще один актор серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210": усі подробиці

STYLERЖиття    16.09.2019 - 18:02
Помер ще один актор серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210": усі подробиці
Актор серіалу Беверлі-Хіллз помер у віці 49 років (фото: кадр із серіалу)

Американський актор боровся з раком, але так і не зміг перемогти хворобу

США помер американський актор Брайан Терк. Він помер від раку. Актор знімався в таких відомих серіалах, як "Беверлі-Хіллз 902010", а також знявся в серіалі HBO "Карнавал", "Швидка допомога" і "Хлопець пізнає світ". Про це повідомляє The Sun.

Крім того, Терк міг запам'ятатися глядачам за такими фільмами, як "Американський пиріг 2", "Крокодил Данді в Лос-Анджелесі" і "Загублений світ: Парк юрського періоду".

Помер ще один актор серіалу &quot;Беверлі-Хіллз, 90210&quot;: усі подробиці

Брайан Терк (фото: twitter.com)

У нього залишилася дружина і восьмирічний син. Під час того, як він боровся з хворобою, був створений фонд по збору коштів на підтримку його близьких родичів.

Лікарі діагностували у Брайана Терка рак більше року тому. При цьому він не відразу розповів про це своїй сім'ї і друзям, тому що не хотів їх хвилювати. На жаль, впоратися з хворобою він не зміг.

"Брайан позитивно вплинув на багатьох з нас, будь то на футбольному полі, на сцені або в нашому особистому житті. Він завжди був поруч з нами у важкі і світлі часи", - повідомили друзі і родичі актора.

Нагадаємо, що в березні цього року помер знаменитий голлівудський актор Люк Перрі, у якого була одна з головних ролей у серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210".

Раніше повідомлялося про те, що актриса Шеннен Доерті з серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" стала краще виглядати після хіміотерапії.

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