Зірка Голлівуду показав фото Львівського вокзалу і звернувся до українців по допомогу

Знаменитий голлівудський актор Джозеф Гордон-Левітт звернувся до українців з проханням допомогти йому в новому масштабному культурному проекті, метою якого є об'єднання творчих людей з усього світу.

Про це 13 травня Гордон-Левітт написав у своєму Facebook .

Зірка блокбастерів "Початок", "Темний лицар: Відродження легенди! та "Місто гріхів 2" супроводив своє повідомлення фотографією Львівського залізничного вокзалу.

"Вітаю, друзі з України! Шукаю круті фото з України для нового проекту. Публікуйте свої фото і читайте більше про проект", - пише 40-річний американський актор, режисер, сценарист і продюсер.

Львівський залізничний вокзал (фото: facebook.com/JoeGordonLevitt)

Також знаменитість дав посилання на сайт HitRECord, де в анотації вказується у зверненні заклик до всіх охочих розміщувати фото локації, де проживаєте.

"Може бути що завгодно - природа, міські пейзажі, тварини, рослини, будівлі - вітаються всі типи сцен. Якщо у вас є кілька, якими ви хочете поділитися, опублікуйте їх усі!"- йдеться в публікації.

У коментарях до посту Гордон-Левітта українські користувачі мережі почали активно викладати в коментарях різні знімки тих чи інших локацій та пам'яток, демонструючи краси пейзажів і архітектури в Україні.

Джозеф Гордон-Левітт (фото: instagram.com/hitrecordjoe)