ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зірка Голлівуду показав фото Львівського вокзалу і звернувся до українців по допомогу

Новость на русском →
Четвер 13 травня 2021 22:36
Зірка Голлівуду показав фото Львівського вокзалу і звернувся до українців по допомогу Фото: Джозеф Гордон-Левітт (instagram.com/hitrecordjoe)
Автор: Володимир Костирін

Знаменитий голлівудський актор Джозеф Гордон-Левітт звернувся до українців з проханням допомогти йому в новому масштабному культурному проекті, метою якого є об'єднання творчих людей з усього світу.

Про це 13 травня Гордон-Левітт написав у своєму Facebook.

Зірка блокбастерів "Початок", "Темний лицар: Відродження легенди! та "Місто гріхів 2" супроводив своє повідомлення фотографією Львівського залізничного вокзалу.

"Вітаю, друзі з України! Шукаю круті фото з України для нового проекту. Публікуйте свої фото і читайте більше про проект", - пише 40-річний американський актор, режисер, сценарист і продюсер.

Зірка Голлівуду показав фото Львівського вокзалу і звернувся до українців по допомогу

Львівський залізничний вокзал (фото: facebook.com/JoeGordonLevitt)

Також знаменитість дав посилання на сайт HitRECord, де в анотації вказується у зверненні заклик до всіх охочих розміщувати фото локації, де проживаєте.

"Може бути що завгодно - природа, міські пейзажі, тварини, рослини, будівлі - вітаються всі типи сцен. Якщо у вас є кілька, якими ви хочете поділитися, опублікуйте їх усі!"- йдеться в публікації.

У коментарях до посту Гордон-Левітта українські користувачі мережі почали активно викладати в коментарях різні знімки тих чи інших локацій та пам'яток, демонструючи краси пейзажів і архітектури в Україні.

Зірка Голлівуду показав фото Львівського вокзалу і звернувся до українців по допомогу

Джозеф Гордон-Левітт (фото: instagram.com/hitrecordjoe)

Нагадаємо, що голлівудська зірка і раніше закликав громадян України долучитися до свого проекту - минулого разу він публікував чудове фото Карпат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Персони Україна проект фото актер украинцы голливудский актер
LITE
Більше не секрет: дівчина Леонардо Ді Капріо публічно висловила почуття коханому
Більше не секрет: дівчина Леонардо Ді Капріо публічно висловила почуття коханому