Звезда Голливуда показал фото Львовского вокзала и обратился к украинцам за помощью
Знаменитый голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт обратился к украинцам с просьбой помочь ему в новом масштабном культурном проекте, целью которого является объединение творческих людей со всего мира.
Об этом 13 мая Гордон-Левитт написал в своем Facebook.
Звезда блокбастеров "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Город грехов 2" сопроводил свое сообщение фото Львовского железнодорожного вокзала.
"Приветствую, друзья из Украины! Ищу крутые фото из Украины для нового проекта. Публикуйте свои фото и читайте больше о проекте", - пишет 40-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
Львовский железнодорожный вокзал (фото: facebook.com/JoeGordonLevitt)
Также знаменитость дал ссылку на сайт HitRECord, где в аннотации указывается в обращении призыв ко всем желающим размещать фото локации, где проживаете.
"Может быть что угодно - природа, городские пейзажи, животные, растения, здания - приветствуются все типы сцен. Если у вас есть несколько, которыми вы хотите поделиться, опубликуйте их все!" - говорится в публикации.
В комментариях к посту Гордон-Левитта украинские пользователи сети начали активно выкладывать в комментариях различные снимки тех или иных локаций и достопримечательностей, демонстрируя красоты пейзажей и архитектуры в Украине.
Джозеф Гордон-Левитт (фото: instagram.com/hitrecordjoe)
Напомним, что голливудская звезда и прежде призывал граждан Украины приобщиться к своему проекту - в прошлый раз он публиковал восхитительное фото Карпат.