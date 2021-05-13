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Звезда Голливуда показал фото Львовского вокзала и обратился к украинцам за помощью

Новина українською →
Четверг 13 мая 2021 22:36
Звезда Голливуда показал фото Львовского вокзала и обратился к украинцам за помощью Фото: Джозеф Гордон-Левитт (instagram.com/hitrecordjoe)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитый голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт обратился к украинцам с просьбой помочь ему в новом масштабном культурном проекте, целью которого является объединение творческих людей со всего мира.

Об этом 13 мая Гордон-Левитт написал в своем Facebook.

Звезда блокбастеров "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Город грехов 2" сопроводил свое сообщение фото Львовского железнодорожного вокзала.

"Приветствую, друзья из Украины! Ищу крутые фото из Украины для нового проекта. Публикуйте свои фото и читайте больше о проекте", - пишет 40-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

Звезда Голливуда показал фото Львовского вокзала и обратился к украинцам за помощью

Львовский железнодорожный вокзал (фото: facebook.com/JoeGordonLevitt)

Также знаменитость дал ссылку на сайт HitRECord, где в аннотации указывается в обращении призыв ко всем желающим размещать фото локации, где проживаете.

"Может быть что угодно - природа, городские пейзажи, животные, растения, здания - приветствуются все типы сцен. Если у вас есть несколько, которыми вы хотите поделиться, опубликуйте их все!" - говорится в публикации.

В комментариях к посту Гордон-Левитта украинские пользователи сети начали активно выкладывать в комментариях различные снимки тех или иных локаций и достопримечательностей, демонстрируя красоты пейзажей и архитектуры в Украине.

Звезда Голливуда показал фото Львовского вокзала и обратился к украинцам за помощью

Джозеф Гордон-Левитт (фото: instagram.com/hitrecordjoe)

Напомним, что голливудская звезда и прежде призывал граждан Украины приобщиться к своему проекту - в прошлый раз он публиковал восхитительное фото Карпат.

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