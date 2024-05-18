Риск размножения бактерий и гипоксии? Безопасно ли на самом деле спать в контактных линзах
Контактные линзы - достаточно удобный способ иметь четкое зрение. Они не слетают и не разбиваются, в отличие от очков, отличаются по составу, продолжительности ношения, диоптриям и радиусам кривизны - кажется, имеют только преимущества. Однако остается вопрос в том, можно ли в них спать.
О том, какова опасность сна в контактных линзах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health.
Можно ли спать в контактных линзах
Поскольку люди могут спокойно носить линзы в течение длительного времени днем, часто считается, что спать в линзах тоже безопасно. Однако эксперты сходятся во мнении, что это не так.
Хотя существуют так линзы, в которых указана возможность не только дневного ношения, но и сна (однако это уменьшает срок использования), существуют определенные риски.
Какие проблемы возникают при сне в линзах
Офтальмологи выделяют две основные проблемы, которые могут быть вызваны ношением линз во время сна.
Препятствуют доступу кислорода
По словам Джеймса Рейнольдса, профессора кафедры офтальмологии в Университете Буффало в Институте Росса, роговица, на которой размещены контактные линзы, не имеет кровеносных сосудов, поэтому ей нужен доступ кислорода из воздуха.
Контактные линзы могут осложнить доступ достаточного количества кислорода к роговице, что может привести к повреждению поверхностных клеток роговицы, называемых эпителиальными клетками.
Хотя такие повреждения случаются время от времени, и в большинстве случаев эти клетки восстанавливаются, если они лишены кислорода слишком долго - что может произойти, когда человек постоянно спит в контактных линзах - проблема может усугубиться.
Способствуют размножению бактерий
Как отмечает доктор медицинских наук Роберт Федер, если слезы не могут легко попасть на роговицу, она может разрушаться и быть уязвимой к находящимся на контактной линге бактериям.
Нужно ли снимать контактные линзы на ночь (иллюстрация: Freeepik)
Хотя мягкие линзы удерживают воду, на них также может задерживаться мусор или бактерии, случайно попадающие в глаза в течение дня. Если линзы не чистить регулярно, люди рискуют получить инфекцию. Риск растет в случае сна в линзах.
Ведь, по словам доктора, сон в контактных линзах, особенно если это происходит часто, создает идеальную, теплую и темную среду для бактерий, в то же время делая роговицу более уязвимой.
Это может вызвать язву роговицы (бактериальный кератит) - болезненный дефект на поверхности роговицы, часто вызываемый бактериальными инфекциями.
Как уменьшить риски
Важно отметить, что, хотя риски инфекций отрицательного воздействия на зрение возрастают из-за сна в контактных линзах, в целом ситуация не столь критична.
Например, по оценкам, ежегодная заболеваемость бактериальным кератитом, связанным с контактными линзами, составляет лишь четыре человека на 10 000 в США.
К тому же кратковременная случайная дрема днем в контактных линзах, по словам экспертов, в отличие от ночного сна, нестрашна. Однако в любом случае следует вынуть контактные линзы, закапать глазные капли и дать глазам немного отдохнуть.
Существует ряд других факторов, которые могут повлиять на риск развития осложнений, связанных с ношением контактных линз - в частности, срок ношения линз, их состав и индивидуальная восприимчивость к инфекциям.
Однако линзы, одобренные для сна, по словам Джордан Джонс, врач-офтальмолог, так же могут представлять риск - хотя и незначительный.
Как общее правило, безопаснее всего соблюдать соответствующую гигиену, чтобы избежать повреждения глаз. Эти гигиенические практики содержат следующие рекомендации:
- не спать в контактных линзах;
- тщательно мыть руки перед тем, как надевать или снимать контактные линзы;
- очищать линзы специальным раствором;
- заменять раствор для контактных линз в контейнере новым, а не доливать жидкость к старому раствору;
- избегать попадания воды во избежание попадания микробов и бактерий;
- очищать футляр для контактных линз и заменять его каждые три месяца.
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