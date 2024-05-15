Нужно ли умываться утром: какой вред от регулярного очищения кожи

Умывание лица - важный способ поддерживать кожу здоровой и чистой, но не может ли очищение кожи дважды в день нанести больше вреда, чем пользы?

О том, нужно ли умываться утром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health .

Нужно ли умываться утром

Когда речь идет о том, как часто нужно очищать кожу, универсального ответа не существует. Дерматолог Кэролин Сталл отмечает, что количество умываний зависит от индивидуального типа кожи.

Для некоторых людей, особенно тех, кто имеет склонность к акне или жирной коже, умывания лица дважды в день может быть полезным.

Кроме того, утреннее умывание может помочь удалить избыток кожного сала и отмершие клетки кожи, которые могут закупоривать поры. Это также хороший способ избавиться от остатков продуктов по уходу за кожей, включая нефтяные продукты, воск, масло и тяжелые масла.

Избавление от этой грязи, кожного жира и прочего мусора утром уменьшает вероятность дальнейшей закупорки пор и сыпи, по словам дерматолога Стейси Талл. Утреннее умывание также может предотвратить накопление клеток кожи, которые могут привести к тусклому или нездоровому виду.

По мнению дерматологов, наш организм все еще производит кожное сало масло и "сбрасывает" клетки кожи во время сна. Кроме того, даже если умываться на ночь, накапливается грязь из постельного белья и волос.

Другими словами, умывание минимум дважды в день в общем полезно для большинства людей.

Кому умываться реже

Хотя очищение лица утром может улучшить состояние кожи у некоторых людей, это не обязательно для всех.

По словам дерматологов, люди с чувствительной кожей или воспалительными заболеваниями кожи, такими как экзема, розацеа и псориаз, могут иметь сухость кожи вследствие частых умываний за день.

Лишение кожи природных липидов, производимых в течение ночи, может нарушить барьерную функцию кожи, делая ее более восприимчивой к раздражению - поэтому важно не переусердствовать.

Ведь в некоторых случаях слишком частое умывание лица может повлечь за собой нарушение микробиоты кожи и ухудшить ее состояние, сделав более чувствительной к раздражениям или приведя к периоральному дерматиту.

Как еще можно очистить кожу

Если человек хочет попытаться снизить количество умываний, все же есть несколько способов освежить кожу лица утром. Сбрызнуть лицо водой после пробуждения может быть хорошим вариантом.

По словам дерматологов, для людей с чувствительной или сухой кожей использование воды без моющего средства утром может оказаться достаточным, поскольку такая жидкость не удаляет защитные липиды, помогающие поддерживать кожный барьер.

А очищение мицеллярной водой утром может быть полезно для людей с более жирным типом кожи лица или тех, кто хочет удалить кожный жир с прошлой ночи.

Среди других вариантов - увлажняющие мисты, тоники или предварительно увлажненные салфетки для лица.

Однако важно выбрать продукт, наиболее подходящий для вашего типа кожи и ее потребностей.

Как определить количество умываний в день

Количество умываний, использование дополнительных средств и их состав зависит от индивидуальных особенностей. Создавая свою процедуру ухода за кожей, необходимо учесть несколько моментов, приведенных ниже.

Тип кожи: сухой, жирный, комбинированный и чувствительный типы кожи нуждаются в различных средствах и ингредиентах.

сухой, жирный, комбинированный и чувствительный типы кожи нуждаются в различных средствах и ингредиентах. Сила очистки: некоторые люди могут отдавать предпочтение мягким утренним очищающим средствам, в то время как другие могут использовать альтернативные средства, такие как салфетки или вода.

некоторые люди могут отдавать предпочтение мягким утренним очищающим средствам, в то время как другие могут использовать альтернативные средства, такие как салфетки или вода. Необходимость сывороток и процедур: применение специальных сывороток или процедур могут помочь избавиться от конкретных проблем кожи.

Однако как при определенных проблемах с кожей, так и для индивидуальной рекомендации по созданию процедуры ухода за кожей всегда лучше обратиться к дерматологу.