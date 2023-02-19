Скороспелые блины на воде из старой кулинарной книги: добавьте забытый ингредиент

Блины можно приготовить почти из ничего, если знать правильный способ замешивания теста и рецептуру.

Интересный способ наших бабушек мы подсмотрели в старой книге "О вкусной и здоровой пище", выпущенной еще в 60-х годах прошлого столетия.

Составляющие:

500 г муки

3 стакана воды

2-3 яйца

1 ст. л. сахара

по 1/2 ч. л. соли, соды

1/2 ч. л. лимонной кислоты (наш забытый ингредиент)

Пошаговое приготовление

Яйца смешайте с 3 стаканами теплой воды, добавьте соль, сахар и соду. Всыпьте муку и хорошо размешайте венчиком или вилкой до однородной консистенции.

Разбавьте лимонную кислоту в воде и влейте в тесто, перемешайте и приступайте к выпеканию блинов.

Если нет кислоты, ее можно заменить кислым молоком (или кефиром). Тогда нужно в стакане кефира, развести яйца, соль и сахар, а соду развести в воде.

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