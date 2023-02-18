Масленица, Масница или Колодий? Как называть праздник и какие традиции исконно украинские

В этом году Масленицу украинцы будут отмечать в последние дни февраля, с 20 по 26 число. Дата празднования не постоянна, ведь зависит от Пасхи.

Масленица начинает весенний цикл календарных традиционных праздников украинцев. Этот веселый и голосистый народный праздник, наполненный религиозно-мифическими ритуалами и уникальными обрядами, отмечается на последней неделе перед Великим постом.

Попробуем разобраться со Styler , как правильно называть праздник - Масленица, Масница, Колодий или как-то иначе, и какие традиции исконно украинские и уходят корнями в древность.

Какое название правильное?

Так, по книге этнографа Надежды Зяблюк "Масленица в Украине", все эти названия тождественны и так праздник называли в разных регионах. Так что единственно правильного названия нет.

"Масницу наши люди называли также Масленой, Масленицей, Сыропустом, Сиропусной неделей, Колодием, Колодкой, Турицей и др. Уже сами названия праздника говорят о его древних корнях и том пути, который он прошел от основ народоверия до сегодня", - пишет автор исследования.

Названия Масляна, Масница, Масленица произошли от слов масло, масляное, так как на протяжении праздника потребляли обычно только блюда из набела (молочных продуктов).

Появились эти названия, по утверждению исследователей, не ранее XVI ст. А вот термины "Сыропусная Неделя", "Сыропуст", "Неделя Сыропусная" употреблялись преимущественно в святцах, церковных книгах и летописях еще в XVI в.

Колодий, Турица - это, по мнению исследовательницы, самые древние имена праздника Масленицы, и касаются они культа небесных светил Солнца и Луны.

Некоторые источники предполагают, что Масленица берет свое начало от праздника в честь языческого бога Велеса. Ведь раньше именно на Масленичной неделе украинские женщины особенно чествовали святого Власия (Велеса, Волоса, Быка-Тура). Поэтому понятно по происхождению и название праздника - Турица.

Древнейшие украинские традиции празднования Масленицы

К главным составляющим праздника Масленицы, большинство из которых сохранилось только в памяти стариков, в народных преданиях и списках исследователей, относятся:

колодийные обряды;

вязание, волочение, цепляние колодки;

взаимные походы в гости с ритуальными блюдами;

чествование молодоженов;

празднование Власия;

катание на лошадях;

зимние развлечения – спуск с гор на санках;

веснушки, вождение козла;

прощальные вечерницы – складки;

обходы ряженых, машкара;

поминовение умерших;

провода Масленицы;

церемонии прощения.

Эти обряды, к сожалению, в большинстве своем забыты в наше время...

Исследователи приходят к выводу, что поскольку Масленица содержит фрагменты астрального культа и культа предков, а также почти лишена ритуалов, связанных с христианством, она связана древним праздником времен народоверия – Проводами Зимы и Встречей Весны.

Праукраинцы верили, что, выполняя коллективно определенные ритуалы с песнями, звуками, танками, ряжением, смехом, можно прогнать божество мрака и смерти – Зиму и призвать, закликать животворную Весну, приносящую тепло, свет, расцвет природы и плодовитость.

Сжигание чучела Зимы – один из обрядов Масленицы, о которых еще помнят (фото: Getty Images)

С приходом христианства Весенние праздники сократили

С принятием христианства великие народные праздники постепенно приспосабливались к главным христианским. А праздник Масленицы совпадал с христианским предпасхальным Великим постом. Понятно, что древний веселый праздник своим характером был несовместим с идеей христианского поста.

Поэтому он был разделен семинедельным постом. А обрядность весеннего народного праздника перешла к отдельным праздникам, прежде всего – Масленице и Пасхе.

Сокращение периода празднования Масленицы – от двух недель до семи дней – произошло еще во второй половине XVI-го века, а в XX-м – праздник ограничивается преимущественно двумя-тремя днями.

Как украинцы готовились к празднику

Когда-то Масленицу встречали, справляли и провожали. К ней готовились тщательно и заранее, особенно в последние две недели. У этих предмасленичных недель есть свои названия.

Предпоследняя до Масленицы неделя (третья перед Великим постом) называется Всеядной, Блудной, Воскресной неделей.

На Всеядной неделе верующим разрешается ежедневно употреблять в пищу любую пищу, в том числе скоромную (мясную и молочную). Всеядной неделя названа потому, что на этой неделе ни в пятницу, ни в среду не постятся, а едят все.

Следующая неделя после Всеядной – Преступная. Эту последнюю неделю перед Масленицей называли еще Рябой, Гыжковой, Гижчаной, Мясопустной. На Переступной неделе каждый день едят скоромное, кроме среды и пятницы.

На этой неделе продолжают справлять свадьбы, потому что уже на следующей неделе - Масленице - не годится "парню и девке гулять свадьбу, разве молодые будут оба вдовцы или какой-нибудь из них – то можно свадьбу гулять".

На Переступной неделе готовились к Масленице: покупали сыр, масло, сметану (кто не имел своего), а также мазали дома, убирали, чтобы было чисто.

Предмасленную неделю также называли Поминальной, так как в субботу чтили память умерших родственников. Поминальные ритуалы являлись важной составляющей масличной обрядности.

В наше время, к большому сожалению, сохранилось очень мало традиций. Чаще всего Масленицу связывают с блинами и время от времени вспоминают о сжигании чучела - символического прощания с зимой.

Масленицу современные украинцы, в основном, ассоциируют с блинами (фото: facebook com/BreadSaltPublisher)

Как праздновать Масленицу по дням

Гуляют на Масленицу все семь дней. По традиции праздник делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье).

Понедельник - "Встреча"

В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Первый блин отдают бедным, чтобы они помянули души усопших родственников. В этот день делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре села или города до окончания Масленицы.

Вторник - "Заигрывание"

В этот день разворачиваются масличные гуляния - люди катаются с горок на санках, на каруселях, устраивают представления. Но основные обряды связаны со сватовством - молодые люди ходят на смотр и выбирают себе будущую пару. Считалось, что если посватать невесту на Масленицу, то и свадьба будет скоро сразу после окончания поста.

Среда - "Лакомка"

В этот день ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятей на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими блюдами. Этот день считался удачным поводом наладить отношения в семье, подружиться и выразить свою благодарность.

Четверг - "Разгуляй"

С этого дня начинается Широкая Масленица. Работать было запрещено до конца недели, но развлекаться можно уже по полной. В такие дни начинали проводить кулачные бои, конкурсы, соревнования, водили хороводы, пели песни и танцевали. Также собирались крупными компаниями за общим столом.

Пятница - "Тещины вечеринки"

В этот день тещи наносят визит к зятю. Он зовет ее в гости и угощает блинчиками собственного приготовления. Теща имеет право прийти в гости с подругами. По народным приметам считалось, что если эти обряды выполнить в точности, отношения тещи и зятя будут идеальными.

Суббота - "Посиделки золовки"

В этот день родственники мужа приходят в гости к своему сыну и невестке. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке обычно родственники дарят в этот день подарок, чтобы показать ей особое благорасположение и "задобрить" ее.

Воскресенье - "Прощенное"

В этот день принято просить прощения и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями и настроением, раскаяться в своих грехах и войти в Великий пост с чистой душой и совестью. Вечером в воскресенье устраивались гуляния, на которых провожали зиму и сжигали чучело Масленицы.