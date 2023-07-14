Усилия не нужны. Эти 5 овощей можно посадить до августа и собирать урожай

До августа остается всего две недели, а значит, садоводы могут посадить у себя много новых культур. К тому же, чтобы вырастить некоторые овощи, почти не нужно прилаживать усилия.

Салат

Также называют латук. Время посадки зависит от того, когда садоводы хотят убирать урожай салата. Сейте на огороде с марта по август для летнего урожая. Обеспечьте для овоща солнечный свет и влажную почву.

Сажайте каждые две недели, чтобы иметь много урожая в течение сезона. Когда растения салата прорастут и достигнут примерно 5 см в высоту, пересадите их, чтобы они расположились на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга.

Это даст растениям достаточно места для их роста, чтобы не было тесно. Регулярно поливайте растения, сохраняя почву влажной, но не мокрой.

Лук репчатый

Чтобы вырастить этот овощ, усилия почти не нужны. Можно высаживать семена с марта по август каждые три недели для регулярного сбора урожая, который будет до сентября/октября.

Посадите семена или рассаду в хорошо дренированную почву и под солнечными лучами. Регулярно поливайте растения и очищайте от сорняков.

Удобряйте почву удобрением согласно инструкции, которая будет на упаковке. Собирайте урожай лука, когда он достигнет роста от 15-20 см.

Капуста

Разновидностей капусты очень много. Это зависит от того, для какого сезона вы растите. Есть капуста зимняя и летняя.

Для успешного выращивания капусты рекомендуется сажать рассаду на расстоянии 45 см друг от друга и в глубину 2,5 см. Также хороший полив необходим для хорошего урожая капусты, который можно делать весной, летом и осенью.

Шпинат

Шпинат - это растение, которое может расти при низких температурах, как и в полутени и при солнечном свете. Однако чрезмерное нахождение под солнцем может навредить росту овоща.

Чтобы посадить шпинат, посейте семена прямо на огороде или большой вазон на балконе, расположив их на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Когда листья шпината вырастут достаточно крупными, их можно будет собирать.

Капуста пак-чой