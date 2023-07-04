Чем подкормить сладкий перец в июле, чтобы кусты гнулись от плодов

Сладкий перец можно успешно выращивать на открытых грядках, но нужно знать несколько нюансов и учитывать возможные ошибки.

О том, чем прикормить растения, когда уже есть плоды, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Зачем подкармливать перец в июле

Часто перец на небольших кустах имеет много плодов, но куст недостаточно развит и новую завязь растение сбрасывает. Чтобы этого не случалось, перцу нужно помогать.

Когда растение нарастит листостебельную массу, новое цветение будет завязываться и на кустах будет еще больше плодов.

Чем удобрить растение

Для того чтобы растение начало наращивать листья и стебель, необходимо внести азотную подкормку.

Подойдет формула: 15/7/7, где 15 - азота, 7- фосфора, 7 - калия.

Перцы нужно подкормить по инструкции несколько раз с интервалом 10 дней, пока не увидите, что растения начали наращивать лист и перестали сбрасывать завязь.

Ошибки при выращивании перца

В Telegram-каналі Дача. Сад та Город рассказали о том, какие ошибки возникают при выращивании перца, и что с этим делать.

Перец вырос горьким. Это может произойти потому, что вы посадили рядом горькие и сладкие сорта.

Долго не дает бутонов. Это означает, что вы перекормили его азотными удобрениями.

Цветет, но завязь не образует. Не происходит опыления при высокой влажности или слишком высокой температуре. Нужно применить препараты для завязывания.

Осыпаются цветы и даже завязь. Возможные причины: заморозки; избыток азота; слишком сухая почва; резкий (более 15 градусов) перепад дневных и ночных температур; длительное похолодание или полив холодной водой.

Осыпание завязи может быть также вызвано плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Тогда перец нужно будет лечить.