ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 вересня 2022 16:35
Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео) Україна отримала унікальну ремонтно-евакуаційну машину (колаж РБК-Укрїна)
Автор: Тетяна Самарук

Україні від Сполучених Штатів отримала ремонтно-евакуаційні машини M984A4 "HEMTT". На півдні країни українські військові вже продемонстрували їхню роботу.

Відео у Telegram оприлюднили білоруські добровольці з підрозділу "Батальён Тэрор".

Зокрема, імовірно, ремонтно-евакуаційні машини M984A4 "Heavy Expanded Mobility Tactical Truck" вже працюють у Херсонській області.

Білоруські добровольці у дописі до відео розповіли, що вони перебувають на Херсонщині.

Раніше у міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляли, що Україна отримає 22 ремонтно-евакуаційні машини.

Зазначимо, що вантажівка з важкою розширеною мобільністю M977 вперше надійшла на озброєння США в 1982 році.

Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)Ремонтно-евакуаційна машина M984A4 "HEMTT" (shayne burke)

Однак, евакуатор M984 - єдиний варіант "HEMTT", який був виготовлений у конфігурації A1. Поточна модель - M984A4. Стандартне обладнання машини включає двошвидкісну підйомну лебідку вантажопідйомністю 27240 кг.

Також позаду "HEMTT" вбудована система підйому транспортного засобу вантажопідйомністю 11340 кг і підйомний кран, який може підняти 6350 кг.

Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)Як виглядає ремонтно-евакуаційна машина M984A4 "HEMTT" (udefense.info)

Нещодавно Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur. Зокрема, вони здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.

Також ми писали, що Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України. Однак, оборонне відомство заявило, що Україна отримає їх у 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя