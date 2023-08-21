Удобнее, чем наличными. 10 эффективных преимуществ пользования банковской картой

Использование банковской карты предоставляет ряд преимуществ, которые делают ее удобным и функциональным инструментом управления финансами. Оставить наличные дома и воспользоваться дебетовой картой имеет больше преимуществ, чем вы думаете.

В цифровую эпоху прогрессивных технологий не удивительно, что дебетовую карту имеет каждый второй человек. Чтобы совершить покупку, просто проведите, вставьте или коснитесь картой, выданной банком, и деньги автоматически снимутся с вашего текущего счета.

Удобство и доступность

Банковская карта позволяет проводить электронные платежи и снятие наличных денег в любое время и в любом месте, где принимают карты. Вы не ограничены рабочим временем банков или банкоматов.

Безопасность

Использование банковской карты обычно связано с уровнем безопасности. Отслеживание операций и оповещения о транзакциях позволяют быстро обнаружить подозрительную активность на вашем счету.

Онлайн-покупки

С банковской картой вы можете безопасно и удобно совершать покупки в интернете. Многие карты также имеют дополнительные уровни защиты для онлайн-транзакций.

Безналичные платежи

Банковская карта облегчает безналичные платежи в магазинах, ресторанах, аптеках и других местах. Это может быть удобно, потому что вам не нужно всегда носить с собой наличные деньги.

Отслеживание расходов

Многие банковские карты предоставляют подробные выписки о ваших транзакциях. Это помогает легко отслеживать ваши расходы и анализировать, на что уходит больше средств.

Начисление бонусов и кэшбека

Некоторые банковские карты предоставляют программы лояльности, позволяющие накапливать бонусные баллы или получать кэшбек за определенные категории покупок. Это может быть дополнительным стимулом для использования карты.

Международные платежи

Банковские карты обычно принимаются во многих странах, что делает их удобными для международных путешествий. Вы можете снимать наличные деньги или оплачивать покупки в зарубежных магазинах без необходимости обменивать деньги.

Автоматические платежи

Вы можете настроить автоматические платежи на банковской карте для регулярных счетов, таких как аренда жилья, коммунальные услуги, мобильная связь. Это помогает избежать пропусков платежей и штрафов.

Кредитный рейтинг не имеет значения

Чтобы открыть расчетный счет и получить дебетовую карту, вам не нужен блестящий кредитный рейтинг или вообще любой кредитный рейтинг. Следовательно, независимо от того, вы молодой человек, который открывает свой первый счет, или волнуетесь из-за плохой кредитной истории, текущий счет является безопасным местом для хранения ваших денег и управления ими.

Можно использовать с цифровыми кошельками

Если вы решите это сделать, вы можете сохранить данные своей дебетовой карты в цифровом кошельке, например Apple Pay или Google Pay. Эти службы не сохраняют вашу личную информацию, что добавляет дополнительный уровень безопасности вашим транзакциям.