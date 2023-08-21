Зручніше, ніж готівкою. 10 ефективних переваг користування банківською карткою

Використання банківської картки надає низку переваг, які роблять її зручним та функціональним інструментом для управління фінансами. Залишити готівку вдома та скористатися дебетовою карткою має більше переваг, ніж ви думаєте.

У цифрову епоху прогресивних технологій не дивно, що дебетову картку має кожна друга людина. Щоб здійснити покупку, просто проведіть, вставте або торкніться карткою, виданої банком, і гроші автоматично знімуться з вашого поточного рахунку.

Які головні переваги використовувати банківську карту - читайте далі у матеріалі Styler.

Зручність та доступність

Банківська карта дозволяє проводити електронні платежі та зняття готівки у будь-який час та в будь-якому місці, де приймають картки. Ви не обмежені робочим часом банків чи банкоматів.

Безпека

Використання банківської картки зазвичай пов'язане з рівнем безпеки. Відстеження операцій та сповіщення про транзакції дозволяють швидко виявити підозрілу активність на вашому рахунку.

Онлайн-покупки

З банківською карткою ви можете безпечно та зручно робити покупки в інтернеті. Багато карток також мають додаткові рівні захисту для онлайн-транзакцій.

Безготівкові платежі

Банківська карта полегшує безготівкові платежі у магазинах, ресторанах, аптеках та інших місцях. Це може бути зручно, тому що вам не потрібно завжди носити з собою готівку.

Відстеження витрат

Багато банківських карток надають детальні виписки про ваші транзакції. Це допомагає легко відстежувати ваші витрати та аналізувати, на що йде найбільше коштів.

Нарахування бонусів та кешбеку

Деякі банківські картки надають програми лояльності, що дозволяють накопичувати бонусні бали або отримувати кешбек за певні категорії покупок. Це може бути додатковим стимулом для використання картки.

Міжнародні платежі

Банківські картки зазвичай приймаються у багатьох країнах, що робить їх зручними для міжнародних подорожей. Ви можете знімати готівку або оплачувати покупки у закордонних магазинах без необхідності обмінювати гроші.

Автоматичні платежі

Ви можете налаштувати автоматичні платежі на банківській карті для регулярних рахунків, таких як оренда житла, комунальні послуги, мобільний зв'язок. Це допомагає уникнути пропусків платежів та штрафів.

Кредитний рейтинг не має значення

Щоб відкрити розрахунковий рахунок і отримати дебетову картку, вам не потрібен блискучий кредитний рейтинг або взагалі будь-який кредитний рейтинг. Отже, незалежно від того, чи ви молода людина, яка відкриває свій перший рахунок, чи хвилюєтеся через погану кредитну історію, поточний рахунок є безпечним місцем для зберігання ваших грошей і керування ними.

Можна використовувати з цифровими гаманцями

Якщо ви вирішите це зробити, ви можете зберегти дані своєї дебетової картки в цифровому гаманці, наприклад Apple Pay або Google Pay. Ці служби не зберігають вашу особисту інформацію, що додає додатковий рівень безпеки вашим транзакціям.