Все оплаты картой и никакой налички. Что нужно знать украинцам об изменениях в системе расчетов

В Украине хотят запретить наличные деньги . О необходимости таких изменений недавно заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Эти нововведения должны уничтожить коррупцию и вывести значительную часть экономики из тени. Однако отметим, что пока вероятность этих изменений еще обсуждается.

Styler расспросил экспертов о том, к чему нужно быть готовым украинцам, уменьшат ли эти нововведения коррупцию и теневую экономику, и готово ли наше общество к безналичной жизни.

Что думают экономисты о возможных изменениях

"Хотя в Украине эмитировано более 100 млн карт, далеко не все украинцы имеют платежные карты и пользуются ими. Даже те, кто их имеет, часть расчетов осуществляет в наличной форме. Если жители больших городов в подавляющем большинстве пользуются платежными картами, то жители сел и небольших городков, где банкоматы встречаются нечасто и далеко не все торговые точки оснащены POS-терминалами, предпочитают наличные", - говорит Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.

Он отмечает, что ни население, ни карточная инфраструктура не готовы к переходу на безналичные расчеты. По словам Хмелевского, переход на исключительно безналичные расчеты приведет к ряду проблем и несет определенные риски.

"Банковская система Украины не отличается надежностью. В случае банкротства, какого-то из банков средства клиентов будут либо потеряны, либо в течение определенного времени ими нельзя будет воспользоваться. Нередко возникают сбои при расчетах платежной картой. В таких случаях люди не смогут рассчитываться, а оплату за товары или услуги часто нужно произвести немедленно", - говорит Александр.

Он добавляет, что в последнее время в Украине ужесточился финансовый мониторинг, часто банки под надуманным предлогом блокируют расчеты своих клиентов.

"В результате, люди не могут произвести необходимые платежи, а их средства долго могут оставаться недоступными. Поэтому наличная форма оплаты остается наиболее надежной", - говорит эксперт.

Уменьшит ли это коррупцию

Целью этой реформы должна быть борьба с коррупцией. Однако запрет наличной гривны никоим образом не снизит уровень коррупции, считает Хмелевский.

"Ведь наши чиновники преимущественно берут взятки в долларах или евро, а не в гривнах. Кроме того, взятки можно получать в криптовалютах, иностранной безналичной валюте и даже в безналичной гривне, используя счета подставных лиц. То есть, предлагая запретить наличную гривну, власти не могут бороться с коррупцией, она стремится установить тотальный контроль над гражданами Украины", - говорит эксперт.

Благодаря безналичным расчетам власти будут полностью владеть информацией о доходах и расходах граждан.

"Это позволит увеличить налогообложение. Также власть будет иметь информацию о том, какие товары предпочитают граждане, где они бывают, какие привычки и увлечения имеют и т. д.", - говорит Александр.

Запрет налички негативно отразится на экономике Украины и сузит область применения гривны, считает Хмелевский.

"Вряд ли граждане смирятся с тотальным контролем государства. Они будут отказываться от расчетов в гривне в пользу других валют. Не исключено, что будут возникать разного рода квази-деньги", - предполагает Александр.

Он добавляет, что будут активно использовать в расчетах векселя, разного рода долговые обязательства и ценные бумаги.

"Сужение сферы применения гривны уменьшит доходы госбюджета и приведет к еще большей тенизации экономики. Поэтому властям лучше отказаться от планов запретить наличную гривну", - говорит Александр.

Данные НБУ в начале 2023 года по сравнению с началом 2022 года. Количество платежных карт в обращении выросло на 20%, что свидетельствует о тренде на переход к безналичным расчетам (скриншот)

Аналогичного мнения придерживается и адвокат Яков Воронин.

"Заставит ли запрет налички всех чиновников быть добродетельными и не злоупотреблять своим положением? Вполне возможно, но возможно, что он просто станет толчком к поиску новых способов для получения взяток - в этом аспекте на сцену выходят криптовалюты, оффшоры, бартерные соглашения и т.д. инструменты для "обхода" наличного препятствия на финансовом рынке не являются сейчас чем-то сложным - это будет только вопрос времени", - объясняет адвокат.

При этом он отмечает, что в Украине уже достаточно жестко ограничена сумма наличных сделок между субъектами хозяйствования (10 тыс. грн) и между субъектами хозяйствования и физическими лицами (50 тыс. грн).

"К тому же эти ограничения планируют только усиливать - не так давно звучали идеи перевести расчеты по подакцизным товарам исключительно в безналичный формат. Кстати, генератором этих идей был, опять же, Ростислав Шурма", - говорит Воронин.

Адвокат отмечает, что в сегодняшних условиях именно наличные деньги предоставляют людям возможность быть спокойными, контролировать свои финансы и защищать их от нежелательного вмешательства со стороны государства.

"Стоит ли эта "игра" свечей, учитывая, что в модернизацию финансовой инфраструктуры придется инвестировать немалые средства? Будут ли последствия отказа от наличности настолько положительными, чтобы перекрыть все недостатки? Ответов пока нет", - говорит адвокат.

Он добавляет, что в более выигрышном положении от запрета наличных платежей будут банки и остальные денежные учреждения, выполняющие роль посредников в безналичных операциях. Они получат больше клиентов, больше комиссий, больше данных и больше власти над финансовыми потоками

Выведут ли эти изменения деньги из теневой экономики

"Считаю, что первоочередным преимуществом изменений является выведение наличной массы из теневой экономики. Напомню, что по оценкам МФВ, по состоянию на 2015 год, почти 43% экономических операций в Украине проводятся "в тени". Какую долю такие операции занимают сегодня - остается только догадываться", - говорит экономист Ростислав Черников.

К примеру он приводит, что в большинстве МАФов оплата возможна только наличными. Значительная часть такого бизнеса уклоняется от налогов и в таких системах легко отмывать деньги.

"Наличные деньги вносятся в кассу как сумма выручки и таким образом "отмываются". Обычно владелец сети МАФов получает свою комиссию за услуги. Внедрение Cashless-экономики значительно уменьшит количество подобных услуг. А полученные в результате этого средства будут наполнять бюджет", - говорит Черников.

Еще одним преимуществом запрета наличных денег экономист называет то, что государство будут видеть движение денежных потоков.

"Благодаря точной информации о движении средств у государства будет возможность эффективнее планировать ресурсы. Добавьте к этому увеличение поступлений в бюджет, и получите развитие экономики и социального института", - говорит эксперт.

При этом Черников отмечает, что есть и определенные риски - некоторые группы населения не могут оплачивать через интернет или совершать карточные операции. Государство должно это учесть.

Преимущества введения исключительно безналичных расчетов (скриншот)

Какие есть юридические нюансы

"Отказ от наличного обращения средств существенно нарушит права граждан, закрепленных Конституцией Украины, Законом Украины "О Национальном банке Украины", Законом Украины "О платежных услугах", Постановлением Национального банка Украины "Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине "и другими нормативными актами, регулирующими финансовые процессы в нашей стране", - говорит Наталья Рыбалко, адвокат.

Она добавляет, что такие изменения могут ограничить право граждан на добровольный выбор формы оплаты труда, выплаты пенсий и любых видов социальной помощи.

Это в частности касается пожилых людей, которые не всегда имеют карточные счета и доступ к беспрепятственному осуществлению электронных платежей в повседневной жизни.

"В целом такой шаг в развитии нашей страны обусловит массу законодательных изменений в финансовой системе. Проблема только в том, готова ли к этому экономика страны, особенно во время действия военного положения? В настоящее время этот вопрос открыт", - говорит Рыбалко.