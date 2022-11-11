Украина собрала деньги уже на второй морской дрон. Помогла Литва
Украина собрала деньги уже на второй морской дрон. Необходимая сумма денег была собрана народом Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Имеем еще один морской дрон!", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с народом Литвы собрал 250 000 долларов. Их передадут через UNITED24.
"Наши литовские друзья сами выберут имя для дрона", - добавил министр.
Федоров поблагодарил за невероятную поддержку. Узнать больше и присоединиться к инициативе можно на сайте .
Напомним, сегодня украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон в рамках инициативы United24. Он получит символическое название – "Херсон".
Ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников . Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны через благотворительную платформу United24 .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .