"Растут маленькие леди". Могилевская раскрыла новые подробности о своем материнстве

Наталья Могилевская о материнстве

По словам артистки, сейчас в ее доме очень много нежности, хрупкости и женственности.

"Я не выбирала и не решала, что хочу именно дочерей. Хотя, говорят, Господь дает девочку тогда, когда маме нужно проработать женские качества. Я не выбирала, я просто полюбила их всем сердцем".

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Теперь в моем доме очень много нежности, хрупкости и женственности. Это огромное счастье наблюдать, как растут маленькие леди", - говорит звезда.

Также Могилевская отметила, что всегда будет на стороне своих дочерей, какие бы ошибки они не совершали.

"Что бы они ни сделали, какие бы ошибки и неприятные события с ними не произошли, они должны знать, что я всегда буду их поддерживать и любить. Мне кажется - это главное, что должна знать девочка, чтобы доверять миру, быть счастливым и расслабленным ребенком"

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ну, и, конечно, папа должен говорить, что ты у меня самая красивая и талантливая", - поделилась Наталья.

Напомним, новость о том, что певица удочерила двух девочек, она впервые рассказала 31 декабря 2023 года.

Ее детям сейчас 12 лет и три с половиной года. Зовут девочек Мишель и София. Они родные сестры.