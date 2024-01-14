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"Зростають маленькі леді". Могилевська розкрила нові подробиці про своє материнство

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська зізналась, що не обирала стать майбутніх дітей, коли приймала рішення про усиновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Наталія Могилевська про материнство

За словами артистки, зараз в її домі дуже багато ніжності, тендітності й жіночності.

"Я не обирала і не вирішувала, що хочу саме доньок. Хоча, кажуть, Господь дає дівчинку тоді, коли мамі потрібно пропрацювати жіночі якості. Я не обирала, я просто полюбила їх усім серцем".

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Тепер у моєму домі дуже багато ніжності, тендітності й жіночності. Це величезне щастя спостерігати як зростають маленькі леді", - каже зірка.

Також Могилевська зазначила, що завжди буде на боці своїх доньок, які б помилки вони не робили.

"Що б вони не зробили, які б помилки і неприємні події з ними не сталися, вони повинні знати, що я завжди буду їх підтримувати і любити. Мені здається - це головне, що повинна знати дівчинка, щоб довіряти світові, бути щасливою і розслабленою дитиною"

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ну, і, звісно, тато повинен казати, що ти в мене - найкрасивіша і найталановитіша", - поділилася Наталія.

Нагадаємо, новину про те, що співачка удочерила двох дівчаток, вона вперше розповіла 31 грудня 2023 року.

Її дітям зараз 12 років і три з половиною роки. Звати дівчат Мішель і Софія. Вони рідні сестри.

Нещодавно ми розповідали, що відомо про чоловіка Могилевської, якого вона тримає в таємниці.

Також дізнайтесь, які українські зірки, які стали мамами після 40-ка.

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