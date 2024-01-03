Не только Могилевская. Украинские звезды, которые стали мамами после 40-ка

В течение десяти лет она работала над собой, и в начале полномасштабной войны встретила своего человека, с которым решила осуществить свою мечту - стать мамой.

На днях 48-летняя украинская певица Наталья Могилевская ошеломила новостью, что удочерила двух девочек . Артистка откладывала материнство из-за карьеры, а потом долго была одинокой.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто еще из отечественных знаменитостей доказал, что возраст - это не помеха на пути материнства. Далее в нашей подборке - звезды, которые решились завести ребенка после 40 лет.

Василиса Фролова

Известная телеведущая долгое время боролась с трудностями в попытках стать матерью.

Она обратилась к разным специалистам в поисках помощи и прошла множество медицинских обследований, но никто не смог предоставить ей положительных результатов.

Поэтому Василиса решила отказаться от идеи о материнстве.

Внезапно произошло настоящее чудо - знаменитость забеременела.

В возрасте 43 лет Фролова впервые испытала радость и материнство, когда у нее родился мальчик, которого она назвала Родионом.

Василиса Фролова с сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Алла Мазур

Журналистка и телеведущая Алла Мазур впервые стала матерью в возрасте 43 лет.

Своего сына Мазур воспитывает самостоятельно, а имя его отца звезда до сих пор не раскрывает.

На своей странице в Instagram она делится с другими мамами опытом и советами по поводу того, как находить баланс между работой, уходом за ребенком и заботой о собственном здоровье.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Елена Кравец

Украинская актриса комедийного жанра Елена Кравец является матерью троих детей.

Первой родилась ее старшая дочь Мария, а через 13 лет, когда звезде исполнилось 39 лет, на свет появились двойняшки, Екатерина и Иван.

Во время беременности эта известная мама не просто сидела без дела: она успешно прошла курсы по сокращению и даже запустила собственную линию одежды для беременных.

Елена Кравец с детьми (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена Мозговая

Украинская продюсер Елена Мозговая воспитывает трех дочерей.

Двух из них - Зою и Евгению - она родила от певца Александра Пономарева, а третью, Соломию, от исполнителя Дэвида Аксельрода.

Самая молодая девочка появилась у Мозговой в 41.

"Если вы забеременели, рожайте и даже не сомневайтесь! Вы даже представить не можете, какое это счастье, родить в таком зрелом возрасте!", - делилась Елена на своей странице в Instagram спустя четыре месяца после родов.

Елена Мозговая с дочерью Соломией (фото:instagram.com/david__axelrod)

Марина Одольская

Звезда 90-х Марина Одольская - мать четырех детей.

Ее первые двое детей –-сын Никита и дочь Люба - родились в первом браке, а младшие сыновья - Лев и Андрей - появились на свет от второго мужа, звукорежиссера Евгения Иванова.

В четвертый раз Марина стала мамой в возрасте 40 лет.

"Вчера поздно вечером наш сынишка родился, и с тех пор мы проводим вдвоем каждую ночь! Спасибо моему любимому Евгению Иванову и врачам за возможность снова почувствовать это большое счастье!", - сообщала она о радостном событии на странице в Facebook.

Марина Одольская с семьей (фото: instagram.com/odolskaofficial)