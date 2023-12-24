Рост зарплат и военный рекрутинг. Как изменится рынок труда в Украине в 2024 году

Рынок труда в Украине идет в одну ногу с мировыми тенденциями. В 2024 году среди трендов трудоустройства будет дефицит кадров, рост заработной платы, использование искусственного интеллекта и, конечно, военный рекрутинг.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, как изменится трудоустройство в Украине в 2024 году.

Дефицит кадров

В 2023 году большинство работодателей столкнулось с дефицитом кадров. Из-за неравномерного обновления рынка труда географически и отраслево дефицит только усиливается.

Среди основных причин дефицита кадров также мобилизация, выезд украинцев за границу и перемещение внутри страны.

В 2024 году 55% опрошенных работодателей планируют увеличить количество сотрудников. А 31% соискателей работы намерены овладеть новой профессией, а 13% - изменить текущее место работы.

То есть работодателям придется принимать меры по преодолению дефицита кадров и удержанию уже имеющихся сотрудников.

Рост заработной платы

Этот инструмент называют одним из наиболее действенных для преодоления дефицита кадров в 2023 году.

По данным опроса, 46% работодателей пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в следующем году. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышения оплаты труда сотрудников до 10%.

Однако вознаграждение сотрудников состоит не только из зарплаты. Дополнительные преимущества как гибридный формат работы, компенсация расходов на обучение и хобби, дополнительные дни отпуска могут стать вспомогательными бонусами.

Военный рекрутинг

Это новая модель формирования войска, когда человек сам может выбирать, где и кем служить. Положительный опыт отдельных подразделений, набиравших специалистов через рекрутинг, свидетельствует о том, что этот инструмент работает.

Такой подход позволяет войску привлекать максимально квалифицированных специалистов, а людям - четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти.

Адаптация к нуждам ветеранов

Министерство по делам ветеранов приводит цифру, что после завершения войны в Украине будет около пяти миллионов человек, причастных к ветеранской политике.

Задача общества состоит в адаптации среды к потребностям каждого человека. Например, в 2023 году количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 97%, для ветеранов - на 133%.

Английский язык

На отдельных должностях английский ждут от:

IT-специалистов: программист, верстальщик, вебдизайнер, менеджер проектов

переводчиков и преподавателей иностранных языков

руководителей: финансовый директор, исполнительный директор

маркетологов: копирайтер, SEO-специалист, пиарщик

специалистов, работающих с иностранными субъектами или законодательством: инвестиционный аналитик, менеджер ВЭД, менеджер по управлению экипажем корабля, налоговый консультант

Конкуренция в IТ

Исследование показало, что количество отзывов на одну вакансию в этой категории в 20-30 раз превышает средний показатель рынка труда. Больше всего соискателей откликается на профессии с якобы низким порогом входа:

верстальщик - 436 отзывов в августе

Front-end программист - 311 отзывов в июле

вебдизайнер - 165 отзывов в сентябре

тестировщик - 171 отзыв в апреле

JavaScript-программист - 95 отзывов в ноябре

Заменит ли ИИ людей?

Опрос показал, что 33% работодателей ожидают от кандидатов навыков использования ИИ. В то же время в некоторых вакансиях работодатели прямо указывают на запрет его использования.

Однако каждая десятая вакансия на сайте написана с использованием искусственного интеллекта.

Влияние сезонных факторов

Весной 2023 года работодатели активно искали садоводов и дизайнеров интерьеров. Летом вырос спрос на строителей, арматурщиков и монтажников. В преддверии нового учебного сезона работодатели активизировали поиск педагогов.

Таким образом, на определенные специальности спрос повышается под влиянием сезонных факторов.

Такая тенденция может сохраниться и в 2024 году. То есть работодатели и искатели могут рассчитывать на определенную прогнозируемость и стабильность.