Самые востребованные работники. Каких специалистов будут искать в Польше в 2024 году

В Польше составили перечень профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. В основном не будет хватать кадров в сферах, связанных с физическим трудом. Наибольшую нехватку работников будет испытывать строительная отрасль.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ежегодное исследование " Барометр профессий " от Миграционной платформы EWL.

Каких специалистов не будет хватать в Польше в следующем году

По данным этого исследования в Польше не будет хватать следующих специалистов:

плотников

столяров

кровельщиков и монтажников

каменщиков-штукатуров

водителей грузовых автомобилей и автобусов

электриков и сварщиков

работников складов

Кроме этих профессий, по всей Польше нужны будут медицинские работники: врачи, медсестры и акушерки, а также в большинстве регионов нужны будут физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Также в следующем году не будет хватать работников в образовательной сфере: преподавателей практического профессионального обучения, учителей общеобразовательных предметов, учителей профессионально-технических предметов, воспитателей детского сада, учителей спецшкол и интеграционных классов.

"Список дефицитных профессий идентичен прошлогоднему, за исключением того, что в 2024 году не будет хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, которые вынуждены были переехать сюда из-за войны", - говорит директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

По его словам, война России против Украины является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы - логистика, строительная и транспортная отрасли.

В 2024 г. спрос на работу иностранцев в Польше сохранится, заявляют специалисты. Украинцы остаются приоритетными в трудоустройстве. Вместе с тем поляки все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы перекрыть нехватку кадров.