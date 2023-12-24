ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

Україна, Неділя 24 грудня 2023 10:57
UA EN RU
Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році Ринок праці в Україні 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Ринок праці в Україні рухається в одну ногу зі світовими тенденціями. У 2024 році серед трендів працевлаштування буде дефіцит кадрів, зростання заробітної плати, використання штучного інтелекту та, звісно, військовий рекрутинг.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, як зміниться працевлаштування в Україні у 2024 році.

Дефіцит кадрів

У 2023 році більшість роботодавців зіштовхнулася з дефіцитом кадрів. Через нерівномірне відновлення ринку праці географічно та галузево дефіцит лише посилюється.

Серед основних причин дефіциту кадрів також мобілізація, виїзд українців за кордон і переміщення всередині країни.

У 2024 році 55% опитаних роботодавців планують збільшити кількість співробітників. А 31% шукачів роботи має намір опанувати нову професію, а 13% - змінити поточне місце роботи.

Тобто роботодавцям доведеться вживати заходів для подолання дефіциту кадрів та утримання вже наявних співробітників.

Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

Зростання заробітної плати

Цей інструмент називають одним із найбільш дієвих для подолання дефіциту кадрів у 2023 році.

За даними опитування 46% роботодавців поки не планують переглядати розмір зарплати працівників наступного року. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%.

Проте винагорода співробітників складається не лише із зарплати. Додаткові переваги, як гібридний формат роботи, компенсація витрат на навчання та хобі, додаткові дні відпустки можуть стати допоміжними бонусами.

Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

Військовий рекрутинг

Це нова модель формування війська, коли людина сама може обирати, де і ким служити. Позитивний досвід окремих підрозділів, які набирали фахівців через рекрутинг, засвідчує, що цей інструмент працює.

Такий підхід дозволяє війську залучати максимально кваліфікованих спеціалістів, а людям - чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

Адаптація до потреб ветеранів

Міністерство у справах ветеранів наводить цифру, що після завершення війни в Україні буде близько п'яти мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики.

Завдання суспільства полягає в адаптації середовище до потреб кожної людини. Наприклад, у 2023 році кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 97%, для ветеранів - на 133%.

Англійська мова

На окремих посадах англійську очікують від:

  • IT-спеціалістів: програміст, верстальник, вебдизайнер, менеджер проєктів
  • перекладачів та викладачів іноземних мов
  • керівників: фінансовий директор, виконавчий директор
  • маркетологів: копірайтер, SEO-спеціаліст, піарник
  • спеціалістів, що працюють з іноземними суб'єктами чи законодавством: інвестиційний аналітик, менеджер ЗЕД, менеджер з управління екіпажем корабля, податковий консультант

Конкуренція в ІТ

Дослідження показало, що кількість відгуків на одну вакансію у цій категорії у 20-30 разів перевищує середній показник ринку праці. Найбільше шукачів відгукується на професії з нібито низьким порогом входу:

  • верстальник - 436 відгуків у серпні
  • Front-end програміст - 311 відгуків у липні
  • вебдизайнер - 165 відгуків у вересні
  • тестувальник - 171 відгук у квітні
  • JavaScript-програміст - 95 відгуків у листопаді

Чи замінить ШІ людей?

Опитування показало, що 33% роботодавців очікують від кандидатів навичок використання ШІ. Водночас у деяких вакансіях роботодавці прямо вказують на заборону його використання.

Проте кожна десята вакансія на сайті написана з використанням штучного інтелекту.

Зростання зарплат і військовий рекрутинг. Як зміниться ринок праці в Україні у 2024 році

Вплив сезонних чинників

Навесні 2023 року роботодавці активно шукали садівників і дизайнерів інтер'єрів. Влітку зріс попит на будівельників, арматурників і монтажників. Напередодні нового навчального сезону роботодавці активізували пошук педагогів.

Таким чином на певні спеціальності попит підвищується під впливом сезонних чинників.

Така тенденція може зберегтися й у 2024. Тобто роботодавці та шукачі можуть розраховувати на певну прогнозованість та стабільність.

Раніше ми розповідали, яких спеціалістів шукатимуть у Польщі у 2024 році.

Читайте також, які професії найбільше обирали абітурієнти у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине