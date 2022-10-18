Как настроить iPhone, чтобы он лучше работал: просто и быстро

Но есть несколько нехитрых движений, которые стоит выполнить, если хотите оптимизировать iPhone до самого высокого уровня.

iPhone славится быстротой своей работы. Его операционная система идеально разработана для всех функций телефона.

Точная геопозиция

iOS имеют функцию, позволяющую некоторым приложениям получать максимально точное расположение пользователя. Это полезно для приложений доставки пищи, например, чтобы курьер знал, куда ехать.

Однако на самом деле некоторым приложениям это не нужно. Чтобы отключить функцию, зайдите в настройку конкретного приложения через главное меню и перейдите в меню "Местопребывание". Выставьте переключатель напротив "Точная геопозиция" в неактивное состояние.

Не выгружайте приложения из памяти

Пользователи Android обычно очищают все фоновые программы, когда прекращают ими пользоваться. Оно и понятно почему, так ведь экономится заряд батареи.

Однако на iOS все работает по-другому. Очищать недавно открытые приложения не нужно, потому что телефону придется загружать их заново, что тратит заряд батареи и еще раз нагружает процессор.

Обновление программ в фоновом режиме

Эта функция позволяет программам обновляться, даже если они не запущены. Это требует ресурсов телефона, и если он будет одновременно обновлять контент, то даже самый мощный смартфон начнет тормозить.

Итак, отключаем функцию в настройках iOS "Автоматическое обновление".

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Уменьшение движения

Все переходы и анимация на iPhone очень плавные, но на старых моделях могут происходить торможение работы. Если ваш смартфон начал зависать, есть смысл отключить их.

Для этого идем в параметр "Доступность" и находим параметр "Движение" и выставляем переключатель в неактивное положение.

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Выключите автоматическую загрузку обновлений

По умолчанию на iPhone включена автоматическая загрузка обновлений, но это не всегда требуется. Поэтому рекомендуем выключить его и обновлять программы вручную, которые вы активно пользуетесь.

Для этого заходим в параметры, ищем там раздел App Store и в меню выставляем параметр "Обновление программ в неактивное положение".

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