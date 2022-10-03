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Стало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фото

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Понедельник 03 октября 2022 20:49
Стало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фото В сети появилось фото нового iPhone 15 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Не успел "отгреметь" iPhone 14, как в сети появились концептуальные фото нового iPhone 15.

Как вероятно будет выглядеть новое творение Apple - смотрите ниже в материале Styler.

Каким будет следующий Айфон

Очевидно, что мы все еще мало знаем о новом поколении iPhone 2023 года. Однако поведение корпорации можно предугадать.

Можно предположить, что в следующем году Apple переключится с Lightning на USB-C в своих iPhone. Вероятно, не только в двух моделях Pro, но и iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

В этом году iPhone 14 и iPhone 14 Plus впервые выпустили на старых чипах своих предшественников. Но в 2023 году телефоны должны получить обновление Apple A16, которое уже установлено в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Также очень вероятно, что модный Dynamic Island от Apple в следующем году станет стандартом для всех iPhone. На фото ниже Dynamic Island уже изображено на дисплее iPhone 15.

Новую 48-мегапиксельную камеру iPhone 14 Pro уже можно найти в модели исходного уровня серии iPhone нового поколения. iPhone 15 Ultra, у которого будет две фронтальные камеры, пятикратный перископический зум и видео 8K ProRes, может положить начало совершенно новому уровню качества съемки для iPhone.

Стало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фотоСтало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фотоСтало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фотоСтало известно, как будет выглядеть iPhone 15: стильные фото

Таким будет новый iPhone 15 в 2023 году (фото: twitter.com/mi_konstantin)

Смотрите, какая функция Apple может спасти жизнь владельца смартфона.

Читайте также о "фишках" обновления IOS 16, которыми точно следует пользоваться.

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