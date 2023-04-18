В Дрогобыче за проезд на кладбище бабушки погибшего защитника требуют деньги: вспыхнул скандал

В Дрогобыче местные жители пожаловались на ситуацию с платным въездом на территорию кладбища, в том числе и для родных погибших защитников Украины. В мэрии объясняют, что на них льготы не распространяются.

Волна возмущений в дрогобычских пабликах поднялась после сообщений в сети, что охранник кладбища, расположенного на улице Орлика, не пропустил бесплатно на территорию автомобиль, на котором подвозили пожилую женщину к могиле ее внука, погибшего на войне 24-летнего бойца ВСУ Романа Яцины.

Внучка бабушки Снежана Яцина отмечала, что ей не жалко заплатить 20 гривен (именно такая такса установлена за проезд на легковушке), но "разве так должно быть?"

"У меня бабушка, у которой болят ноги, и далеко идти тяжело, которая каждый день ездит на могилу к внуку, погибшему в 24 года, отдав жизнь за Украину и наше спокойствие! На кладбище за это берут деньги, цитируя "а что военный, мне нет разницы к кому вы едете", "мы должны пропускать военных, а не их родственников!"" - написала женщина в соцсети.

Фото: скрин поста facebook.com/groups / Дрогобич і дрогобичани

Под постом вскоре появилась масса комментариев с критикой подобной практики.

На ситуацию обратили внимание представители Дрогобычского городского совета. В мэрии пояснили, что решение о введении платы за въезд на кладбище принималось с целью урегулировать движение транспорта и обусловлено необходимостью благоустройства территории.

"Мы все стремимся к европейским ценностям и порядкам. Поэтому все, без исключения, должны соблюдать установленные правила. Платный въезд был введен в первую очередь с целью обеспечения порядка на территории кладбища и практика показала, что это работает", - рассказали в горсовете.

Также в Дрогобычской мэрии добавили, что такое благоустройство продолжается, чтобы "территория кладбища была уютной и благоустроенной, а родные умерших могли помолиться на могиле в тишине и покое".

За проезд на легковом авто взимают плату 20 гривен, а для больших автомобилей, которые занимаются установкой памятников, такса составляет 120 гривен.

Не платить могут пожилые люди, военнослужащие ВСУ и лица с проблемами опорно-двигательного аппарата, уточнили в Дрогобычском горсовете.

Оплата производится прямо на въезде на территорию кладбища, где стоит охранник с кассовым аппаратом. Проезд похоронной процессии - бесплатный.