Призывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя

В Одессе разгорелся скандал вокруг увольнения 82-летнего преподавателя из Одесского театрально-художественного профессионального колледжа. Тот проводил пары на русском языке и преподавал Чайковского и Рахманинова. Это не понравилось одному студенту, написавшему жалобу руководству заведения.

Об этом сообщила правозащитница Ксения Проконова на своей странице в Facebook .

Что известно об инциденте

"В Одессе уволили преподавателя за русский язык. Звучит как вброс, если бы это ни произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова", - пишет Ксения.

Также она отмечает, что позже студент подал жалобу на то, что 82-летний преподаватель ведет урок в зум на русском языке. По словам правозащитницы, руководство Одесского театрально-художественного профессионального колледжа "решило заставить преподавателя уволиться".

Также Ксения отметила, что ее родственник сейчас вынужден искать работу.

Реакция общества на увольнение

Пост правозащитницы вызвал целый шквал комментариев. Большинство украинцев согласны с действиями учебного заведения и поддерживают решение об увольнении.

Пользователи отмечают, что преподавание на украинском языке является обязанностью педагога. Но автор поста отчаянно отстаивает общение на языке оккупантов и вступает в споры с комментаторами.

Реакция пользователей соцсети на пост правозащитницы (скриншот)

"Жаль, что это написали именно вы, человек, который занимается правозащитой. Если уволили за то, что не овладел языком, это одна ситуация. И не преподавание на украинском - нарушение закона. Был переходный период. Если за эйджизм, как вы утверждаете, то вы можете представлять его интересы в суде. Вы же не написали, что человек ищет работу-репетитерство, а все сбили в кучу - язык, увольнение, поиски работы и эйджизм. Похоже на подергивание и манипуляции", - прокомментировала известная одесская общественная активистка Зоя Казанжи.

Также к обсуждению ситуации присоединился украинский журналист и медиакритик Отар Довженко.

"Я уверен, что есть немало вакансий для людей, которые принципиально пользуются русским языком в образовании в то время, когда Россия пытается уничтожить Украину - нужно только получить маленький документик. В Приднестровье выдают, вам недалеко", - написал Отар и прикрепил фото документа РФ по государственной программе, способствующей добровольному переселению.

Ответ Отара Довженко на пост Ксении Проконовой (скриншот)

Впрочем, среди комментаторов нашлись и защитники преподавателя. Некоторые предполагают, что руководство действительно могло воспользоваться случаем и уволить его.