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Призывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя

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Одесса, Пятница 21 апреля 2023 16:25
Призывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя В Одессе разгорелся новый скандал (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Одессе разгорелся скандал вокруг увольнения 82-летнего преподавателя из Одесского театрально-художественного профессионального колледжа. Тот проводил пары на русском языке и преподавал Чайковского и Рахманинова. Это не понравилось одному студенту, написавшему жалобу руководству заведения.

Об этом сообщила правозащитница Ксения Проконова на своей странице в Facebook.

Что известно об инциденте

"В Одессе уволили преподавателя за русский язык. Звучит как вброс, если бы это ни произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов. Студент совершенно серьезно отказался слушать Чайковского, Рахманинова", - пишет Ксения.

Также она отмечает, что позже студент подал жалобу на то, что 82-летний преподаватель ведет урок в зум на русском языке. По словам правозащитницы, руководство Одесского театрально-художественного профессионального колледжа "решило заставить преподавателя уволиться".

Также Ксения отметила, что ее родственник сейчас вынужден искать работу.

Реакция общества на увольнение

Пост правозащитницы вызвал целый шквал комментариев. Большинство украинцев согласны с действиями учебного заведения и поддерживают решение об увольнении.

Пользователи отмечают, что преподавание на украинском языке является обязанностью педагога. Но автор поста отчаянно отстаивает общение на языке оккупантов и вступает в споры с комментаторами.

Призывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателяПризывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателяРеакция пользователей соцсети на пост правозащитницы (скриншот)

"Жаль, что это написали именно вы, человек, который занимается правозащитой. Если уволили за то, что не овладел языком, это одна ситуация. И не преподавание на украинском - нарушение закона. Был переходный период. Если за эйджизм, как вы утверждаете, то вы можете представлять его интересы в суде. Вы же не написали, что человек ищет работу-репетитерство, а все сбили в кучу - язык, увольнение, поиски работы и эйджизм. Похоже на подергивание и манипуляции", - прокомментировала известная одесская общественная активистка Зоя Казанжи.

Также к обсуждению ситуации присоединился украинский журналист и медиакритик Отар Довженко.

"Я уверен, что есть немало вакансий для людей, которые принципиально пользуются русским языком в образовании в то время, когда Россия пытается уничтожить Украину - нужно только получить маленький документик. В Приднестровье выдают, вам недалеко", - написал Отар и прикрепил фото документа РФ по государственной программе, способствующей добровольному переселению.

Призывал слушать Чайковского и вел пары на русском: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя

Ответ Отара Довженко на пост Ксении Проконовой (скриншот)

Впрочем, среди комментаторов нашлись и защитники преподавателя. Некоторые предполагают, что руководство действительно могло воспользоваться случаем и уволить его.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе разгорелся скандал из-за таксиста, который хвалил Путина и оправдывал зверства россиян.

Читайте также о том, что в Одессе произошел очередной скандал из-за российской музыки.

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Одесса языковой скандал