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Балотувалася до Київради: що відомо про директорку школи, яка допомагала окупантам, і вийшла під заставу

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Київська область, П'ятниця 29 липня 2022 20:38
Балотувалася до Київради: що відомо про директорку школи, яка допомагала окупантам, і вийшла під заставу Колаж РБК-Україна: директорка школи під Києвом, звинувачена в держзраді, вийшла під заставу
Автор: Володимир Костирін

Директорку приватної школи під Києвом, звинувачену в пособництві російським окупантам - здавала ворогові позиції ЗСУ та надавала іншу інформацію за обіцяну їй загарбниками посаду міністра освіти, - суд випустив під заставу у 500 тисяч гривень.

Як з'ясувалося, жінка є фігуранткою й інших скандалів і судових справ, передає ТСН.

Хоча ім'я підозрюваної в державній зраді, затриманої близько місяця тому, представники прокуратури та СБУ не розголошують, його можна знайти у відкритому списку справ Солом'янського суду міста Києва.

Як зазначається в публікації, мова йде про Аллу Миколаївну Душкіну.

Балотувалася до Київради: що відомо про директорку школи, яка допомагала окупантам, і вийшла під заставу

Фото: скріншот court.gov.ua

Обвинувачена на перше судове слухання не з'явилася, тому засідання перенесли. Як кажуть прокурори, їм надали документи, згідно з якими жінка була на лікарняному. І додають, що зібрали достатньо доказів проти директорки.

Душкіну відпустили з-під арешту під заставу в суму півмільйона гривень. Наступне судове слухання призначено на кінець серпня. Директорці школи загрожує тюремний термін від 15 років до довічного.

За словами персоналу приватної школи-садка в Коцюбинському, де вона працює, гроші на заставу в колективі не збирали. А звинуваченнями в держзраді інші співробітники шоковані.

Зазначимо також, що на момент слідства і судового розгляду Душкіну відсторонили від роботи в приватній школі.

Відео: ким виявилася директорка приватної школи під Києвом, яка співпрацювала з російськими окупантами

На своїй сторінці у Facebook у профілі жінка про себе говорить як про "начальника управління освіти Печерського району", що працює у жіночому русі "ЗА Майбутнє", а раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.

Балотувалася до Київради: що відомо про директорку школи, яка допомагала окупантам, і вийшла під заставу

Фото: сріншот facebook.com

За даними організації "Чесно", Душкіна, 1976 року народження, ще працюючи директоркою столичної гімназії, пробувала потрапити в політику. Так, у 2020 році вона балотувалася до Київської міської ради 9-го скликання від політичної партії "За Майбутнє" - йшла у списку під №45 в окрузі 8. Не була обрана.

У сюжеті ТСН йдеться про наявність відео в архівах про освітній скандал у 2020 році, в епіцентрі якого була Алла Душкіна, яка тоді носила прізвище Ратушна. Тоді жінка "змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків і зникненням важливих документів".

У ситуацію втрутилися освітній омбудсмен і спеціальна комісія при мерії Києва, після чого крісло керівника школи посіла законна директорка.

Як зараз розповіли в Офісі освітнього омбудсмена, під час повномасштабної війни РФ проти України кожну скаргу про випадки проросійських настроїв і ретранслювання пропагандистських кремлівських фейків і наративів від вчителів уважно вивчають і перенаправляють інформацію до СБУ

Раніше повідомлялося, що в Харкові в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого доцент на лекціях труїла російські фейки про "Азов". З'ясувалося також, що скандального викладача відрахували.

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