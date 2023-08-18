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Предательница Ани Лорак вернулась в Россию и нашла там новую работу

Фото: Ани Лорак нашла работу на РосТВ (Скриншотт из видео)
Автор: Людмила Жукова

Предательница Ани Лорак, концерты которой начали отменять в Европе из-за ее позиции, вернулась в Россию. Там она получила новую работу на пропагандистском ТВ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что будет делать Ани Лорак в РФ

Так, предательница станет одной из членов жюри детского шоу талантов "Ты супер!" вместе с певицей Люсей Чеботиной, актером Алексеем Воробьевым и еще одним  композитором украинского происхождения Игорем Крутым.

Говорят, что Каролина Куек (настоящее имя артистки) получила большой гонорар, и очень рада получить новую работу. Ходили слухи, что у певицы совсем плохо идут дела и она вся в долгах.

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, являясь конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я могу поделиться этим опытом. Главная задача - оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал,
- прокомментировала свою работу артистка.

Отметим, что шоу в РФ стартует 27 сентября.

Что пишут Ани Лорак в соцсетях

Интересно, что под постом в Instagram певицу уже разнесли во всю за такое решение. Ей пишут, что даже Алла Пугачева уехала из РФ, а вот Каролина осталась.

  • Для выступлений в Украине подготовка идет ? Даже сама Пугачева выехала из московии, зато наша Ани Лорак решила остаться верной врагу.
  • Ніяких пісень не хочу чути від зрадників. І забудьте, що ви колись співали українські пісні і українською мовою. Забудьте, що колись були українка.
  • Готуватися до виступу в країні вбивць - край сорому, нема прощення.
  • Каролина, неужели вы, не понимаете, что на налоги, которые вы выплачиваете России, изготавливаются ракеты, летящие в дома ваших родных и близких? Вы ведь не настолько безграмотный человек, что бы не понимать этого?
  • Вы будете участвовать в шоу, где будут украинские дети, которых украли россия?! Серьезно? Я думала дно уже пробито, но вы постучали снизу.

 

 

Нужно отметить, что в шоу "Ты супер!" принимают участие дети из детдомов и школа-интернатов, а также дети из приемных семей.

Ни для кого неи секрет, как пропагандисты любят использовать детей в своих целях. Возможно там будет и несколько "слезных историй" об украинских детях, которых незаконно вывезли в Россию.

Раньше мы писали, что Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил".

Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.

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Ани Лорак