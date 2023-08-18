Предательница Ани Лорак вернулась в Россию и нашла там новую работу

Предательница Ани Лорак, концерты которой начали отменять в Европе из-за ее позиции, вернулась в Россию. Там она получила новую работу на пропагандистском ТВ.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, предательница станет одной из членов жюри детского шоу талантов "Ты супер!" вместе с певицей Люсей Чеботиной, актером Алексеем Воробьевым и еще одним композитором украинского происхождения Игорем Крутым.
Говорят, что Каролина Куек (настоящее имя артистки) получила большой гонорар, и очень рада получить новую работу. Ходили слухи, что у певицы совсем плохо идут дела и она вся в долгах.
"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, являясь конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я могу поделиться этим опытом. Главная задача - оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал,
- прокомментировала свою работу артистка.
Отметим, что шоу в РФ стартует 27 сентября.
Интересно, что под постом в Instagram певицу уже разнесли во всю за такое решение. Ей пишут, что даже Алла Пугачева уехала из РФ, а вот Каролина осталась.
Нужно отметить, что в шоу "Ты супер!" принимают участие дети из детдомов и школа-интернатов, а также дети из приемных семей.
Ни для кого неи секрет, как пропагандисты любят использовать детей в своих целях. Возможно там будет и несколько "слезных историй" об украинских детях, которых незаконно вывезли в Россию.
Раньше мы писали, что Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил".
Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.