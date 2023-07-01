Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил"

Ани Лорак решила вспомнить о том, что она украинка, но не словами поддержки, а архивным фото. На нем она, совсем еще юная певица, позирует в вышиванке. Само собой на артистку-запроданку полились тонны хейта.

Ани Лорак хотела показать прическу, а получила совсем другую реакцию

На кадре, сделанном недавно, артистка позирует с вьющимися волосами - такие у нее от природы. Второй кадр - та же самая прическа. Вероятно, именно совпадение причесок хотела продемонстрировать певица, но она не учла наряд, в котором она на старом фото.

Это - украинская вышиванка, моральное право демонстрировать которую певица потеряла уже давно.

"Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?" - написала артистка.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролину Куек высмеяли за проявление патриотизма

Интересно, что на этот раз Ани Лорак не закрыла комментарии под сообщением. Раньше она постоянно это делала, ведь получает немало критики за свою предательскую позицию.

Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.

После этого украинские публичные люди начали намеренно обращаться к Каролине, "как к своей", чтобы усилить впечатление, что певица действительно поддерживает Вооруженные силы Украины. В частности, Сергей Притула начал благодарить певицу "за приобретенные дроны".

В этот раз "одобрительные слова" под постом Лорак написал Сергей Стерненко.

"Наша пташка!" - отметил он.

А другие украинцы в комментариях "искренне благодарили" ее за помощь: