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Зрадниця Ані Лорак повернулася до Росії і знайшла там нову роботу

Фото: Ані Лорак знайшла роботу на РосТБ (Скриншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Зрадниця Ані Лорак, концерти якої почали скасовувати в Європі через її позицію, повернулася до Росії. Там вона одержала нову роботу на пропагандистському ТБ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що робитиме Ані Лорак у РФ

Так, зрадниця стане однією із членів журі дитячого шоу талантів "Ти супер!" разом із співачкою Люсею Чеботіною, актором Олексієм Воробйовим та ще одним композитором українського походження Ігорем Крутим.

Кажуть, що Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) отримала великий гонорар, і дуже рада новій роботі. Ходили чутки, що у співачки зовсім погано йдуть справи, і вона вся в боргах.

"Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, будучи конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я можу поділитися цим досвідом. Головне завдання - оцінювати не мить, а розглянути потенціал", - прокоментувала свою роботу артистка.

Зазначимо, що шоу у РФ стартує 27 вересня.

Що пишуть Ані Лорак у соцмережах

Цікаво, що під постом в Instagram співачку вже рознесли на всю таку ухвалу. Їй пишуть, що навіть Алла Пугачова виїхала з РФ, а Кароліна залишилася.

  • Для выступлений в Украине подготовка идет ? Даже сама Пугачева выехала из московии, зато наша Ани Лорак решила остаться верной врагу.
  • Ніяких пісень не хочу чути від зрадників. І забудьте, що ви колись співали українські пісні і українською мовою. Забудьте, що колись були українка.
  • Готуватися до виступу в країні вбивць - край сорому, нема прощення.
  • Каролина, неужели вы, не понимаете, что на налоги, которые вы выплачиваете России, изготавливаются ракеты, летящие в дома ваших родных и близких? Вы ведь не настолько безграмотный человек, что бы не понимать этого?
  • Вы будете участвовать в шоу, где будут украинские дети, которых украли россия?! Серьезно? Я думала дно уже пробито, но вы постучали снизу.

 

 

Слід зазначити, що у шоу "Ти супер!" беруть участь діти з дитбудинків та шкіл-інтернатів, а також діти із прийомних сімей.

Ні для кого не секрет, як пропагандисти люблять використовувати дітей у своїх цілях. Можливо, там буде і кілька "слізних історій" про українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала себе у вишиванці, а Стерненко похвалив.

Нагадаємо, що Ані Лорак у Росії запідозрили в тому, що вона донатить на ЗСУ та скасували низку концертів.

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Ані Лорак