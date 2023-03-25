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В РФ начали отменять концерты Ани Лорак: боятся, что задонатит на ВСУ

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Россия, Суббота 25 марта 2023 20:20
В РФ начали отменять концерты Ани Лорак: боятся, что задонатит на ВСУ Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак, которую в Украине считают предательницей, стала немилой и для России. Там опасаются, что артистка донатит на ВСУ, поэтому ее концерты стали отменять.

Так уже случилось в Краснодаре, пишут росСМИ.

Шоу не состоится...

По словам мэра города, запланированное певицей на 27 апреля шоу будет "неизбежно отменено". И все - из-за "прокиевской позиции артистки".

"Мы - жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, - заявил чиновник.

Такое же участие, по словам местной власти, ждет всех - предпринимателей, актеров, певиц и певцов, которых каким-то образом заподозрят в "неподдержке режима".

Боятся, что будет донатить на ВСУ

"Они здесь не будут зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конце концов эти деньги не пойдут в поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", - отметил мэр.

Концерт Ани Лорак должен был состояться во Дворце спорта "Олимп". Стоимость билетов варьировалась от 2500 (1200 грн) до (3800 грн) 8000 рублей. Самые дешевые были уже раскуплены.

И хотя Ани Лорак с начала полномасштабного вторжения заняла молчаливую позицию, вероятно, ей вспомнили тот самый пост в Instagram от 1 января 2023 года. В нем она на украинском языке упомянула о своем брате. Артистка написала, что он вынужден "пить Jack Daniels в подвале под звуки бомб".

В РФ начали отменять концерты Ани Лорак: боятся, что задонатит на ВСУ

Пост, за который Ани Лорак теперь расплачивается (скриншот)

Также читайте, что об украинских предателях думает Светлана Лобода.

Кроме того, мы писали, какие украинские артисты радуются войне.

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Ани Лорак