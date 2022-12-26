"Почему бы не приехать и не забрать?" Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине
Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая игнорирует войну в Украине, неожиданно вспомнила о своей семье. Отметим, что предательница сама переехала в Россию.
Об этом она написала на своей странице в Instgram.
Перед Новым годом звезда решила поностальгировать за оставшими в Украине родными.
Она заявила, что хотела бы собрать всю свою семью. Однако, вероятно, ее родные не разделяют ее желание жить в стране-террористов.
"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова", - написала Лорак под фото, где позирует на фоне елки.
Ани Лорак неожиданно вспомнила о своей семье (instagram.com/anilorak)
Сообщение певицы вызвало волну сарказма у украинцев. Они поинтересовались, почему она не забирает семью в Россию.
- Приезжай в Украину - отпразднуем;
- Приезжай в Киев, под сиренами посидите и ракетными ударами;
- Почему бы не приехать и не забрать?
- Приезжай в Украину и собирай. Или не имеешь такой возможности?;
- То, что потеряла, больше не вернешь;
- Значит, не такая уж та семья и важна;
- В Украину, к счастью, ты уже не приедешь.
Ранее мы сообщали, что бывший муж предательницы Ани Лорак объяснил, почему не уехал из Украины.
Также Лорак показывала, где чувствует себя дома.