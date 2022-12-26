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"Почему бы не приехать и не забрать?" Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 11:05
"Почему бы не приехать и не забрать?" Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине Ани Лорак неожиданно вспомнила о семье (facebook.com.AniLorak)
Автор: Татьяна Самарук

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая игнорирует войну в Украине, неожиданно вспомнила о своей семье. Отметим, что предательница сама переехала в Россию.

Об этом она написала на своей странице в Instgram.

Перед Новым годом звезда решила поностальгировать за оставшими в Украине родными.

Она заявила, что хотела бы собрать всю свою семью. Однако, вероятно, ее родные не разделяют ее желание жить в стране-террористов.

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова", - написала Лорак под фото, где позирует на фоне елки.

&quot;Почему бы не приехать и не забрать?&quot; Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине

Ани Лорак неожиданно вспомнила о своей семье (instagram.com/anilorak)

Сообщение певицы вызвало волну сарказма у украинцев. Они поинтересовались, почему она не забирает семью в Россию.

  • Приезжай в Украину - отпразднуем;
  • Приезжай в Киев, под сиренами посидите и ракетными ударами;
  • Почему бы не приехать и не забрать?
  • Приезжай в Украину и собирай. Или не имеешь такой возможности?;
  • То, что потеряла, больше не вернешь;
  • Значит, не такая уж та семья и важна;
  • В Украину, к счастью, ты уже не приедешь.

Ранее мы сообщали, что бывший муж предательницы Ани Лорак объяснил, почему не уехал из Украины.

Также Лорак показывала, где чувствует себя дома.

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Ани Лорак певец