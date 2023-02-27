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"Я прощаю всех, кто меня обидел": Ани Лорак вновь обратилась к подписчикам

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 10:21
"Я прощаю всех, кто меня обидел": Ани Лорак вновь обратилась к подписчикам Фото: Ани Лорак обратилась к поклонникам (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Подсанкционная предательница Украины Ани Лорак решила вновь похвастаться своей добротой. Она написала, что прощает всех недоброжелателей, а также просит прощения у тех, кого обидела она.

Новый пост певица, проживающая в России, опубликовала в Instagram.

Что написала Лорак в новом посте

Свое послание подписчикам артистка-предательница посвятила теме "токсичной любви".

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что Токсичная любовь - это не настоящая любовь, и что это недостаток Самоуважения", - написала исполнительница.

Также Ани намекнула, что сейчас с ней надежный мужчина-партнер.

"Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с Собой, а также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье", - продолжила она.

Отметим, что 26 февраля было Прощенное воскресенье, в эту дату Лорак решила немного поиграть в благодетель.

"В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль..". - резюмировала артистка.

&quot;Я прощаю всех, кто меня обидел&quot;: Ани Лорак вновь обратилась к подписчикамАни Лорак обратилась к подписчикам и попросила прощения (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак вспомнила о семье, которая осталась в Украине.

Ранее мы сообщали, что бывший муж предательницы Ани Лорак объяснил, почему не уехал из Украины.

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Ани Лорак