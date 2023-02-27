"Я прощаю всех, кто меня обидел": Ани Лорак вновь обратилась к подписчикам

Подсанкционная предательница Украины Ани Лорак решила вновь похвастаться своей добротой. Она написала, что прощает всех недоброжелателей, а также просит прощения у тех, кого обидела она.

Что написала Лорак в новом посте

Свое послание подписчикам артистка-предательница посвятила теме "токсичной любви".

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что Токсичная любовь - это не настоящая любовь, и что это недостаток Самоуважения", - написала исполнительница.

Также Ани намекнула, что сейчас с ней надежный мужчина-партнер.

"Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с Собой, а также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье", - продолжила она.

Отметим, что 26 февраля было Прощенное воскресенье, в эту дату Лорак решила немного поиграть в благодетель.

"В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль..". - резюмировала артистка.

Ани Лорак обратилась к подписчикам и попросила прощения (фото: instagram.com/anilorak)