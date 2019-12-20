ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зозуля назвав справжню причину скандалу в Іспанії: усі подробиці

STYLERЖиття    20.12.2019 - 09:33
Зозуля назвав справжню причину скандалу в Іспанії: усі подробиці
Роман Зозуля (Фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Роман Зозуля розповів про причини цькування в Іспанії

Український нападник іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля, якого грубо ображали футбольні вболівальники через його громадянську позицію щодо підтримки військових ВСУ, заявив, що скандал спровокували іспанці, які воювали на Донбасі проти України. Про це повідомляє місцеве видання Marca.

Футболіст розповів, що все почалося після того, як він підписав контракт з "Райо Вальєкано". Футбольні фанати сказали йому, що він не може грати в цьому клубі, тому що він фашист. Зозуля не зрозумів, чому вони так вважають і йому пояснили, що справа в тому, що він підтримує українську армію, а вони були на протилежному боці.

Зозуля зазначив, що шість чоловік, які звинувачували його у фашизмі, воювали проти України і вважали футболіста ворогом. Саме ці люди називали його нацистом і расистом. Спортсмен хотів поговорити з ними про це, але футбольні фанати відмовилися говорити з ним.

Крім того, Зозуля підкреслив, що це смішно, що його називають расистом, тому що його кращим другом в клубі є французький чорношкірий гравець Жеремі Бела.

Українець заявив, що для нього всі люди рівні і він ніколи нікого не зневажав. Він також розповів, що його звинувачують у тому, що у нього є нацистські татуювання, але у нього немає ніяких тату і це можуть підтвердити його одноклубники, які кожен день його бачать в роздягальні.

Підтримав анексію Криму: скандальний російський актор хотів заробити в Україні Грета Тунберг попалася на брехні: з'явилося скандальне фото
Новини України скандалФутбол
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся