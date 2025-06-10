"Совсем другой человек". Тоня Матвиенко удивила перевоплощением в брюнетку (видео)
Украинская певица Тоня Матвиенко поразила кардинальным перевоплощением в брюнетку с каре. Звезду просто не узнать!
Как изменились Матвиенко и что пишут пользователи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Егора Андрюшина.
Тоня приняла участие в эксперименте визажиста, перевоплотившись в кардинально несвойственный для себя образ.
В видеоролике под свою песню "Ліхтарики" певица сначала предстает в своем амплуа блондинки, а потом мгновенно превращается в брюнетку с ярким макияжем, темноволосым каре и челкой.
Тоня Матвиенко стала брюнеткой (коллаж: РБК-Украина)
Особого шарма образу добавил модный наряд - топ на одно плечо, черные брюки и плащ трендового оттенка бургунди.
Как отреагировали в сети
Пользователи преимущественно были в восторге от невероятного перевоплощения звезды.
- "Какое перевоплощение! Фантастическая", - написала Ольга Сумская.
- "Очень подходит такой цвет волос и мейк".
- "Лучшая ваша работа".
- "Это просто невероятно. Егор, лучше тебя не существует".
- "Совсем другой человек!!!"
В то же время нашлись и те, кто критического отнесся к образу.
"Хороший макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем. Была уникальна и неповторима, а в этом образе стала одной из очередных "Барби" современности, которую не отличить от сотни таких же "Барби".
В общем юзеры засыпали певицу и визажиста комплиментами. Некоторые даже посоветовали задуматься над полной сменой амплуа.
- "Нереально круто, это ее цвет".
- "Надо перекрасить в темный".
- "Из женщины-волонтерки в женщину-вамп".
- "Вау! Надо такой фотосет и клип".
- "Это лучшее перевоплощение".
- "Вау, ей действительно идет темный".
- "Круто. Она так должна выглядеть теперь всегда".
- "Ну вот и доказательство, что блонд не всем подходит. Где он омолаживает?! Нет. Некоторых простит. Новый образ - огонь".
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