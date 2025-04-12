14 лет назад и сейчас: Мирзоян показал редкие фото Тони Матвиенко и вспомнил начало отношений

Арсен Мирзоян трогательно поздравил жену Тоню Матвиенко с днем рождения. Он растрогал сеть редкими архивными фото и рассказал о первых годах их совместной жизни.

Как выглядела именинница и какие традиции сформировались у пары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Мирзояна.

Сегодня, 12 апреля, Тоня Матвиенко отмечает 44-й день рождения. В своем нежном посте артист вспомнил, какой была жена 14 лет назад, когда ей исполнилось 30.

"Тогда тебе было 30. Все эти годы с тобой - это настоящее приключение!" - подчеркнул он.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Мирзоян раскрыл милые детали их совместной жизни и семейные традиции, которые передались от ее мамы Нины Матвиенко.

"Тогда я дарил тебе тюльпаны, а теперь 12 апреля во дворе появляются петунии в кашпо. Эту традицию ввела твоя мама, теперь я ее продолжаю. Тогда мы не вставали с постели и думали, как это будет? А теперь я с дочкой в 6 утра надуваю воздушные шары, а она разрисовывает их маркером", - признался артист.

Мирзоян и Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Он проанализировал, как изменилась их жизнь за 14 лет. Также раскрыл, как нежно называет жену.

"Тогда ты мечтала о концертах, а сегодня у тебя два концерта в этот день. Твои песни возглавляют хит-парады. Многое было тогда, многое изменилось сегодня и в моей жизни тоже. "Но у меня есть ты, а у тебя есть я. И наша с тобой итальянская семья". Я люблю тебя! Многая и благополучия, Буся!" - написал Арсен.

Мирзоян и Матвиенко с дочкой (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

На такую искренность Тоня отреагировала эмоционально:

"Я аж заплакала. Спасибо. Люблю", - прокомментировала артистка.

Арсен Мирзоян с женой (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Напомним, Матвиенко и Мирзоян встретились в 2011 году на вокальном проекте "Голос країни", где были участниками. Тогда между ними завязались дружеские отношения, которые со временем переросли в романтические чувства. На момент начала романа Арсен был женат и имел двух сыновей Влада и Артема. У Тони также была дочь Ульяна от предыдущего брака.

Через некоторое время музыкант развелся. 15 января 2016 года у них родилась дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Поженились влюбленные 15 июня 2017 года. Предложение будущей жене Арсен сделал публично во время одного из концертов.

Свадьба Мирзояна и Матвиенко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)