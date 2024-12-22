Арсен Мирзоян высказался о бешеном успехе "Кульбаб" Тони Матвиенко

Украинский певец Арсен Мирзоян объяснил, почему, по его мнению, песня жены Тони Матвиенко "Кульбабы", которую она несколько лет назад посвятила ему, только сейчас вырвалась в тренды.

Так, недавно песня "Кульбаби" стала настоящим хитом в сети, завоевав особую популярность среди молодежи - украинцы используют ее как музыкальное сопровождение к своим видео или просто наслаждаются мелодичными строками, подпевая.

Арсен Мирзоян говорит, что некоторые артисты умышленно инвестируют большие суммы денег в продвижение своих песен, чтобы они стали популярными и попали в тренды.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Однако в случае с композицией, исполненной его женой, популярность пришла естественно, без дополнительных усилий или финансовых вложений. Это стало приятным и неожиданным сюрпризом, которому они искренне радуются.

"Просто некоторые артисты, когда делают треки, вкладывают кучу денег, чтобы песня так "пошла". Тогда это понятный прогнозируемый результат, попадание в тренды. А здесь - все произошло само собой. Радуемся этому", - признался певец.

Что известно о песне "Кульбабы"

Песня "Кульбабы" была написана 23 февраля 2022 года, и изначально Тоня Матвиенко планировала презентовать ее в мае того же года. Однако из-за начала полномасштабной войны выпуск композиции был отложен и состоялся только в декабре 2022 года.

Лишь спустя два года после релиза песня стала хитом, поднявшись на верхушку музыкальных чартов.

Сама же исполнительница признается, что до сих пор не может понять, что именно стало причиной такой популярности. Однако она уверена, что этому способствовала украинская молодежь, которая активно использует композицию для видео в соцсетях.

Тоня также поделилась, что посвятила эту песню своему мужу, Арсену Мирзояну.

Полное интервью с Арсеном Мирзояном читайте в понедельник, 23 декабря.