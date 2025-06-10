"Зовсім інша людина". Тоня Матвієнко здивувала перевтіленням в брюнетку (відео)
Українська співачка Тоня Матвієнко вразила кардинальним перевтіленням в брюнетку з каре. Зірку просто не впізнати!
Як змінилися Матвієнко та що пишуть користувачі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Єгора Андрюшина.
Тоня взяла участь в експерименті візажиста, перевтілившись в кардинально непритаманний для себе образ.
У відеоролику під свою пісню "Ліхтарики" співачка спочатку постає у своєму амплуа білявки, а потім миттєво перетворюється у брюнетку з яскравим макіяжем, темноволосим каре та чубчиком.
Тоня Матвієнко стала брюнеткою (колаж: РБК-Україна)
Особливого шарму образу додав модний наряд - топ на одне плече, чорні штани та плащ трендового відтінку бургунді.
Як відреагували в мережі
Користувачі переважно були у захваті від неймовірного перевтілення зірки.
- "Яке перевтілення! Фантастична", - написала Ольга Сумська.
- "Дуже пасує такий колір волосся і мейк".
- "Найкраща ваша робота".
- "Це просто неймовірно. Єгор, кращих за тебе не існує".
- "Зовсім інша людина!!"
Водночас знайшлися й ті, хто критичного поставився до образу.
"Гарний макіяж та образ, але ж немає самої Тоні Матвієнко в ньому. Була унікальна та неповторна, а в цьому образі стала однією з чергових "Барбі" сучасності, яку не відрізнити від сотні таких самих "Барбі".
Загалом юзери засипали співачку та візажиста компліментами. Деякі навіть порадили замислитися над повною зміною амплуа.
- "Нереально круто, це її колір".
- "Треба перефарбувати в темний".
- "З жінки-волонтерки у жінку-вамп".
- "Вау! Треба такий фотосет та кліп".
- "Це найкраще перевтілення".
- "Вау, їй дійсно личить темний".
- "Круть. Вона так повинна виглядати тепер завжди".
- "Ну от і доказ, що блонд не всім пасує. Де він омолоджує?! Ні. Декого простить. Новий образ - вогонь".
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