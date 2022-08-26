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У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 15:26
У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото) Фото: у зоопарку Києва зробили свято для тигрів (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Київському зоопарку відсвяткували 13-ий день народження двох тигрів - Рени і Малюка. Смугастим красеням піднесли сюрприз до свята - м'ясні ласощі.

Про це розповіли на сторінці на Facebook звіринцю.

Зазначається, що з нагоди святкування тигри вийшли на полювання за улюбленими м'ясними смаколиками.

"У зоопарку відзначили день народження тигрів Рени і Малюка, яким цього року виповнилося 13 років. До іменин приєдналася врятована з харківського екопарку тигриця Даліла. Ранок у смугастої трійці розпочався зі смачного частування. Тигри грайливі, спритні і дуже люблять поїсти", - сказано в повідомленні.

Дивіться на фото, як ласували ці граціозні хижаки.

У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)

У Київському зоопарку тигри відзначили 13-ий день народження (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Скільки живуть тигри

Цікаво, що в неволі тигри живуть довше, ніж в природному середовищі існування. Так, в зоопарку хижак може прожити до 20 років. На волі тигри проживають щасливе життя, але вдвічі коротше - приблизно 10 років.

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