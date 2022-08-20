У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото)

У заповідній зоні Карпат до фотопастки потрапила рись, занесена до Червоної книги. Зокрема, перебування великих хижих, зокрема й рисі, у природі - це індикатор збереженості та непорушності природних екосистем.

Зазначимо, що побачити рись у лісі дуже складно, адже цей хижак дуже обережний та уникає зустрічей із людьми. Тому ці кадри працівники називають унікальними.

"Ми знову презентуємо вам кадри рисі євразійської (Lunx lunx L.) із фотопасток, унікальність яких полягає в тому, що це не вольєр, не центр реабілітації, не зоопарк, і навіть не інтродукована тварина для подальшого розмноження, що є об’єктом дослідження. Ні - це тварина, яка цілком і повністю у своїй стихії", - йдеться у повідомленні.



У Карпатах помітили рись (facebook.com/people/Національний-природний-парк-Верховинський)