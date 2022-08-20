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У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото)

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Субота 20 серпня 2022 17:38
У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото) У Карпатах помітили рись (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У заповідній зоні Карпат до фотопастки потрапила рись, занесена до Червоної книги. Зокрема, перебування великих хижих, зокрема й рисі, у природі - це індикатор збереженості та непорушності природних екосистем.

Унікальні кадри опублікували на сторінці Національного природного парку "Верховинський" у Facebook.

Зазначимо, що побачити рись у лісі дуже складно, адже цей хижак дуже обережний та уникає зустрічей із людьми. Тому ці кадри працівники називають унікальними.

"Ми знову презентуємо вам кадри рисі євразійської (Lunx lunx L.) із фотопасток, унікальність яких полягає в тому, що це не вольєр, не центр реабілітації, не зоопарк, і навіть не інтродукована тварина для подальшого розмноження, що є об’єктом дослідження. Ні - це тварина, яка цілком і повністю у своїй стихії", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото)У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото)У Карпатах помітили унікального звіра, який занесений до Червоної книги (фото)
У Карпатах помітили рись (facebook.com/people/Національний-природний-парк-Верховинський)

Раніше ми повідомляли, що у Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу.

Також ми писали, шо у лісі завівся хижак, який тут дуже рідко зустрічається.

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