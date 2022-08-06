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У Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімейства

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Субота 06 серпня 2022 11:04
У Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімейства Фото: у столичному зоопарку в сім'ї альпак - поповнення (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Київському зоопарку повідомили радісну новину, в сімействі альпак народилося малятко. Її назвали Луною.

Про цю подію розповіли на сторінці КМДА.

Деталі поповнення

У мами Ушки та тата Луїза Альберто народилася красуня Луна.

Малятко знаходиться у відкритому вольєрі, насолоджується теплим сонечком і п'є мамине молочко.

"Сучасний європейський зоопарк - це, перш за все, комфортні умови для тварин. Тому навіть у складний воєнний час працівники Київзоо продовжують наближати умови проживання його мешканців до природних", - сказано в повідомленні.

Зараз у звіринці облаштовують зелені острови та мальовничі озера, водяні розпилювачі та басейни, штучні ліани, кам'яні гроти, піщані насипи, спеціальні годівниці тощо.

Забезпечені всім необхідним тварини створюють сім'ї та групи і радують відвідувачів малюками.

У Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку поповнення альпак: мімішні фото сімействаУ Київському зоопарку народилася альпака (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як зараз працює Київський зоопарк

Каси зоопарку працюють:

у понеділок – з 12:00 до 16:00
з вівторка по неділю – з 10:00 до 16:00.
На території зоопарку можна перебувати до 17.30.

Дорослий квиток коштує 130 гривень, дитячий 70. Діти до 5 років - безплатно.

Нагадаємо, що в Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів.

А також ми писали, що в Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмедика Беррі з мамою.

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