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Золотое сокровище ХVII-XVIII веков нашли под Киевом. Вот фото ценных артефактов

Как выглядит золотое сокровище (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На территории древнего города в Белой Церкви археологи нашли клад, состоящий из 12 золотых предметов. Его датируют ХVІІ-ХVIII веком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Института археологии НАН Украины в Facebook.

Что известно о находке

Археологи в Белой Церкви исследовали ряд объектов древнерусского и козацкого времен, и нашли много разных артефактов.

"Настоящей научной сенсацией стало уникальное сокровище золотых украшений, найденное в культурных наслоениях ХVІІ-ХVIII вв. и, скорее всего, связанное с бурными историческими событиями времен Гетманщины", - говорится в сообщении.

Сокровище состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшом керамическом сосуде.

Археологи отмечают, что клад времен Гетманщины крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует развитие материальной культуры населения, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Козацкого государства.

Находки датируют периодом Гетманщины (фото: Facebook.co/Института археологии НАН Украины)

Обнаруженные артефакты передали в фонды Археологического музея ИА НАН Украины. Позже они войдут в выставочную экспозицию.

"Находка клада еще раз демонстрирует важность профессиональных охранных археологических исследований во время любых строительных работ в пределах исторических городов - наша обязанность в соответствии с Европейской конвенцией по охране археологического наследия, которая, к большому сожалению, не всегда выполняется", - говорят археологи.

Они отмечают, что археологические артефакты позволяют реконструировать наше прошлое, что крайне важно для формирования нации и понимания нашего места в общей истории Европы.

Все находки передали в фонды Археологического музея ИА НАН Украины (фото: Facebook.co/Института археологии НАН Украины)

Ранее мы писали о том, что под Киевом археологи обнаружили артефакты XI-XII веков.

Читайте также о том, что в Киевской области археологи нашли уникальные захоронения.

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Белая Церковьархеологические раскопки