Золотое сокровище ХVII-XVIII веков нашли под Киевом. Вот фото ценных артефактов

Что известно о находке

Археологи в Белой Церкви исследовали ряд объектов древнерусского и козацкого времен, и нашли много разных артефактов.

"Настоящей научной сенсацией стало уникальное сокровище золотых украшений, найденное в культурных наслоениях ХVІІ-ХVIII вв. и, скорее всего, связанное с бурными историческими событиями времен Гетманщины", - говорится в сообщении.

Сокровище состоит из 12 золотых предметов общим весом около 28 г и перламутрового бисера, которые были спрятаны в небольшом керамическом сосуде.

Археологи отмечают, что клад времен Гетманщины крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует развитие материальной культуры населения, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Козацкого государства.

Находки датируют периодом Гетманщины (фото: Facebook.co/Института археологии НАН Украины)

Обнаруженные артефакты передали в фонды Археологического музея ИА НАН Украины. Позже они войдут в выставочную экспозицию.

"Находка клада еще раз демонстрирует важность профессиональных охранных археологических исследований во время любых строительных работ в пределах исторических городов - наша обязанность в соответствии с Европейской конвенцией по охране археологического наследия, которая, к большому сожалению, не всегда выполняется", - говорят археологи.

Они отмечают, что археологические артефакты позволяют реконструировать наше прошлое, что крайне важно для формирования нации и понимания нашего места в общей истории Европы.

Все находки передали в фонды Археологического музея ИА НАН Украины (фото: Facebook.co/Института археологии НАН Украины)