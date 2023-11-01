Золотий скарб ХVII-XVIII століть знайшли під Києвом. Ось фото цінних артефактів

Що відомо про знахідку

Археологи у Білій Церкві дослідили низку об’єктів давньоруського і козацького часів, та знайшли багато різних артефактів.

"Справжньою науковою сенсацією став унікальний скарб золотих прикрас, знайдений в культурних нашаруваннях ХVІІ-ХVIII ст. і, скоріше за все, пов’язаний з буремними історичними подіями часів Гетьманщини", - йдеться у повідомленні.

Скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкий керамічний посудині.

Археологи наголошують, що скарб часів Гетьманщини вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави.

Знахідки датують періодом Гетьманщини (фото: Facebook.co/Інституту археології НАН України)

Знайдені артефакти передали у фонди Археологічного музею ІА НАН України. Пізніше вони увійдуть у виставкову експозицію.

"Знахідка скарбу ще раз демонструє важливість фахових охоронних археологічних досліджень під час будь-яких будівельних робіт у межах історичних міст - наш обов’язок відповідно до Європейської конвенції з охорони археологічної спадщини, який, на превеликий жаль, не завжди виконується", - кажуть археологи.

Вони зазначають, що археологічні артефакти дозволяють реконструювати наше минуле, а це - вкрай важливо для формування нації та розуміння нашого місця в загальній історії Європи.

Усі знахідки передали у фонди археологічного музею ІА НАН України (фото: Facebook.co/Інституту археології НАН України)