Под Киевом нашли артефакты ІІІ-ХІ веков и захоронения с "короной смерти" (фото)

Археологи раскопали артефакты III-XI веков при исследовании могильника в Рокитнянском районе, что на правом берегу реки Рось в Киевской области. Среди находок 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов.

Что нашли археологи

Ученые этим летом продолжили изучать археологический комплекс "Остров Сухолисы". Раскопки проводили на месте уникального грунтового могильника, который покинула группа западнобалтских мигрантов XI в.

Там также расположены поселенческие памятники раннеславянского и позднеримского времени, раннего железного века и эпохи бронзы. А на противоположной стороне реки Рось - древнерусское городище и открытое поселение XI-XIII и XVII-XIX вв. в урочище Старые Сухолисы.

Этим летом прошел седьмой полевой сезон раскопок. Его посвятили изучению северо-восточной и центральной части памятника. Исследователи раскопали территорию площадью 300 кв. м.

Но поскольку территорию памятника используют как сельскохозяйственные угодья, это крайне негативно отразилось на сохранении погребальных комплексов. Часть захоронений повреждены вспашкой и ограблены.

За два месяца ученые обнаружили 12 средневековых погребальных комплексов и более 20 разновременных объектов (преимущественно черняховской культуры III-V вв.).

Ученые раскопали 300 кв. м территории во время исследования (фото: НАН Украины)

Чем уникальны погребальные комплексы

Археологи обнаружили остатки нескольких гробниц (5 комплексов) в виде фрагментов ветхой древесины и тлена. В трех комплексах были железные гвозди, которыми забивали крышки гробов.

В одном из захоронений, кроме останков погребального сооружения, нашли горевшее полубревно, ориентированное длинной осью в том же направлении, что и покойница. Также были предметы, связанные с процессами перехода балтского анклава от язычества к христианству.

Принципы погребения различаются. Все покойники лежали головами, направленными на разные части света. Пять погребений принадлежали взрослым мужчинам, два - женщинам, еще пять - детям.

В могилах мужчин были элементы вооружения: в трех комплексах были обнаружены железные топоры с опущенным лезвием, двумя боковыми щекавицами и удлиненным вырезным обухом. Этот тип является самым массовым для Восточной Европы в XI-XIII вв.

Захоронения очень разнятся между собой (фото: НАН Украины)

Интересной находкой стал древнерусский гончарный горшок первой половины XI в. Такой впервые нашли в погребении. Отдельные фрагменты и развалы подобных сосудов встречаются в культурном слое памятки с 2019 года. Они, вероятно, свидетельствуют об определенных поминальных ритуалах.

Такой горшок впервые нашли в поминальной яме (фото: НАН Украины)

Однако самой яркой находкой стал инвентарь женских захоронений, заявляют археологи.

"В этом сезоне обнаружена уже шестая витая шейная гривна типа "Totenkrone" (с немецкого переводится как "корона смерти". - Ред) . Вероятно, подобные предметы имели не только экономическое, но и определенное сакральное значение. Возможно, их следует интерпретировать как приданое молодых женщин, которое им наделили родители, что занимали весомое имущественное и социальное положение в обществе пруссов и ятвягов", - объясняют ученые.

Они отмечают, что в могилах женщин были элементы одежды и украшения. А именно - небольшая подковообразная фибула со спиралевидными окончаниями, бронзовая цепочка, бубенчики, разнообразные стеклянные бусины, бронзовые пронизки и спиральки, браслет с зооморфными окончаниями, витое кольцо.

Найдено женское захоронение (фото: НАН Украины)

"Впервые зафиксирована трапециевидная подвеска из тонкого листа бронзы покрытого слоем белого металла. Случались и бытовые предметы - например, пряслица из овручского шифера. В одном захоронении железный нож был в деревянном футляре с бронзовыми конструктивными элементами. В другом - возле ног покойника зафиксированы остатки деревянного ведра: окисленные фрагментированные железные оковки и ушки", - говорят археологи.

Все материалы из женских захоронений археологи датируют в пределах XI ст.

Женские захоронения датируют XI веком (фото: НАН Украины)