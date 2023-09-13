Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)

Археологи во время раскопок в Вышгородском районе нашли несколько объектов, которые датируют XI-XII веком. А также исследователям удалось извлечь монолитом артефакт, который они обнаружили на берегу Десны в прошлом месяце.

Что известно о раскопках

В прошлом месяце археологи нашли на берегу Десны в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области деревянный артефакт. Предварительно, находка интерпретируется как ловушка для ловли рыбы. Ею отгораживали определенную часть реки/запруды/старицы и затем выбирали/вылавливали добычу.

Сейчас сотрудникам КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник" совместно с мониторинговой археологической экспедицией Института археологии НАН Украины удалось снять "монолитом" эту деревянную конструкцию.

"В ближайшее время будет решаться судьба находки с исследованием и возможной реставрацией объекта. Надеемся, что она займет достойное место в экспозиции Вышгородского историко-культурного заповедника и будет служить уникальным артефактом для дальнейшего понимания и изучения традиций древнерусского Вышгорода", - отмечают археологи.

Ученые пока не указывают, какой возраст данной находки.

Ученым удалось извлечь найденный артефакт монолитом (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Какие еще находки обнаружили археологи

Ранее Вышгородский историко-культурный заповедник также поделился фотографиями археологических находок, которые были обнаружены во время археологической экспедиции.

"На второй день с начала работы экспедиции вышли на уровень дневной поверхности древнерусского периода. Оконтурено несколько хозяйственных объектов ХІ-ХІІ ст., дальнейшая выборка которых должна предоставить интересные результаты. Среди новых индивидуальных находок - фрагмент конского налобного украшения - решмы, а также железный ключ XII века", - рассказали археологи.

Находки, обнаруженные археологами в Вышгородском районе (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)