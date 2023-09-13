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Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)

Вышгород, Среда 13 сентября 2023 15:37
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Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото) В Вышгородском районе археологи нашли артефакты XI-XII вв. (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Археологи во время раскопок в Вышгородском районе нашли несколько объектов, которые датируют XI-XII веком. А также исследователям удалось извлечь монолитом артефакт, который они обнаружили на берегу Десны в прошлом месяце.

Фото находок поделился Вышгородский историко-культурный заповедник в Facebook.

Что известно о раскопках

В прошлом месяце археологи нашли на берегу Десны в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области деревянный артефакт. Предварительно, находка интерпретируется как ловушка для ловли рыбы. Ею отгораживали определенную часть реки/запруды/старицы и затем выбирали/вылавливали добычу.

Сейчас сотрудникам КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник" совместно с мониторинговой археологической экспедицией Института археологии НАН Украины удалось снять "монолитом" эту деревянную конструкцию.

"В ближайшее время будет решаться судьба находки с исследованием и возможной реставрацией объекта. Надеемся, что она займет достойное место в экспозиции Вышгородского историко-культурного заповедника и будет служить уникальным артефактом для дальнейшего понимания и изучения традиций древнерусского Вышгорода", - отмечают археологи.

Ученые пока не указывают, какой возраст данной находки.

Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Ученым удалось извлечь найденный артефакт монолитом (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Какие еще находки обнаружили археологи

Ранее Вышгородский историко-культурный заповедник также поделился фотографиями археологических находок, которые были обнаружены во время археологической экспедиции.

"На второй день с начала работы экспедиции вышли на уровень дневной поверхности древнерусского периода. Оконтурено несколько хозяйственных объектов ХІ-ХІІ ст., дальнейшая выборка которых должна предоставить интересные результаты. Среди новых индивидуальных находок - фрагмент конского налобного украшения - решмы, а также железный ключ XII века", - рассказали археологи.

Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Археологи показали артефакты, найденные под Киевом. Некоторым из них почти тысяча лет (фото)Находки, обнаруженные археологами в Вышгородском районе (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Ранее мы писали о том, что под Киевом археологи обнаружили уникальные захоронения.

Читайте также о том, что на Хортице нашли новые артефакты разной давности.

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археологические раскопки Вышгород